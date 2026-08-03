ua en ru
Пн, 03 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Пять НПЗ, истребители и авиазавод: СБУ объявила новые результаты 40-дневной операции против РФ

12:40 03.08.2026 Пн
2 мин
И это еще не весь список пораженных целей
aimg Юлия Капитонова
Пять НПЗ, истребители и авиазавод: СБУ объявила новые результаты 40-дневной операции против РФ Фото: 40-дневная операция СБУ против РФ подходит к завершению (SecurSerUkraine)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

На прошлой неделе Служба безопасности Украины наносила мощные удары по предприятиям ВПК РФ, топливно-энергетической инфраструктуре, средствам ПВО, военным аэродромам, логистическим объектам и складам врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СБУ.

В рамках 40-дневной операции с 27 июля по 2 августа целями для СБУ стали:

Военная инфраструктура и ПВО армии РФ:

  • под удар попал Евпаторийский авиационный завод в Крыму (удалось поразить два ангара для хранения авиационной техники и производственный цех предприятия);
  • еще одной целью стал военный аэродром "Ханская" в районе российского города Майкоп (подтверждено поражение двух истребителей Су-35, двух учебно-тренировочных самолетов Л-39, резервуарного парка горюче-смазочных материалов и другой инфраструктуры аэродрома);
  • на Краснодарщине враг не смог уберечь от атак СБУ три радиолокационных станции "Подлёт-К1" и одну РЛС "Каста-2Е2".

Топливно-энергетическая инфраструктура РФ:

  • СБУ добралась до НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" (Пермский край);
  • также спецслужба отработала по НПЗ "ЛУКойл-Волгограднефтепереработка" (Волгоград);
  • кроме того, под удары попали сразу три НПЗ в Уфе, а именно "Башнефть-УНПЗ", "Башнефть-Новойл" и "Башнефть-Уфанефтехим";
  • еще одной целью стала инфраструктура порта Тамань на Краснодарщине.

Склады боеприпасов и ГСМ врага :

  • СБУ смогла успешно уничтожить несколько складов военно-технического имущества и боеприпасов на оккупированных территориях Украины;
  • также под удары попали склады горюче-смазочных материалов как на территории врага, так и на ВОТ.

Ранее РБК-Украина рассказывало, как СБУ в течение одной ночи поразила три НПЗ России на расстоянии почти 1600 км.

Также стало известно, что Зеленский устроил масштабные кадровые перестановки в СБУ.

Кроме того, недавно спецслужба задержала агентов РФ, устроивших двойной теракт в Одессе.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Служба безопасности Украины НПЗ Война России против Украины Атака дронов
Новости
Умерову нашли новую должность, и это не посол, - источник РБК-Украина
Умерову нашли новую должность, и это не посол, - источник РБК-Украина
Аналитика
Баллистический террор и ловушка для Путина: что задумала Россия и возможно ли перемирие в этом году
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Баллистический террор и ловушка для Путина: что задумала Россия и возможно ли перемирие в этом году