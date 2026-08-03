Пять НПЗ, истребители и авиазавод: СБУ объявила новые результаты 40-дневной операции против РФ

На прошлой неделе Служба безопасности Украины наносила мощные удары по предприятиям ВПК РФ, топливно-энергетической инфраструктуре, средствам ПВО, военным аэродромам, логистическим объектам и складам врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СБУ.

В рамках 40-дневной операции с 27 июля по 2 августа целями для СБУ стали:

Ранее РБК-Украина рассказывало, как СБУ в течение одной ночи поразила три НПЗ России на расстоянии почти 1600 км.

Также стало известно, что Зеленский устроил масштабные кадровые перестановки в СБУ.

Кроме того, недавно спецслужба задержала агентов РФ, устроивших двойной теракт в Одессе.