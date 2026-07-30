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СБУ задержала агентов РФ, устроивших двойной теракт в Одессе

18:29 30.07.2026 Чт
2 мин
Россияне подыскали исполнителей в соцсетях, где те искали "легкие заработки"
aimg Валерий Ульяненко
СБУ задержала агентов РФ, устроивших двойной теракт в Одессе Фото: последствия взрыва автомобиля (npu.gov.ua)
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В Одессе задержаны трое агентов российских спецслужб, которые 28 июля устроили два теракта с подрывом автомобилей. В результате взрывов погиб гражданский водитель, а военный и пассажирка получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Службы безопасности Украины.

Исполнителями первого теракта оказались два студента местного техникума. По заказу российских кураторов они заминировали автомобиль украинского защитника. Чтобы точно рассчитать время взрыва, молодые люди разработали замаскированную систему наблюдения:

  • они взяли обычную коробку из-под сока, спрятали внутри видеокамеру и установили ее недалеко от автомобиля;
  • устройство имело функцию удаленного доступа, что позволяло российским спецслужбам в режиме реального времени следить за машиной;
  • когда военный подошел к автомобилю, кураторы из РФ удаленно задействовали взрывное устройство.

Защитник чудом выжил и получил легкие телесные повреждения, однако его транспортное средство получило существенные разрушения.

Смертельный взрыв такси

В тот же день в Одессе произошел второй, более кровавый теракт. Для его выполнения россияне привлекли местного рецидивиста, уже судимого за торговлю наркотиками.

Целью злоумышленника стал автомобиль гражданского жителя, подрабатывавший таксистом. По данным экспертов, под дно машины заложили самодельную бомбу мощностью около 500 граммов в тротиловом эквиваленте.

Взрывчатку детонировали дистанционно непосредственно при движении авто по улицам города, в результате чего водитель погиб на месте от полученных травм. Его пассажирка получила тяжелые ранения - ее в критическом состоянии госпитализировали медики.

Вербовка через Telegram

Правоохранители разыскали и задержали всех троих исполнителей в течение суток после совершения преступлений. Как выяснилось, россияне вышли на них через Telegram-каналы, где те искали "быстрый и легкий заработок".

Фото: задержанные агенты РФ (t.me/SBUkr)

Во время обысков у задержанных изъяли мобильные телефоны и сменные SIM-карты с перепиской и доказательствами выполнения задач врага.

Следователи СБУ уже объявили им подозрения по статье о террористическом акте:

  • двух студентов будут судить по ч. 2 ст. 258 УК (террористический акт) - им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества;
  • наркоторговцу по ч. 3 ст. 258 УК (террористический акт, приведший к гибели человека) грозит пожизненное лишение свободы.

В настоящее время все подозреваемые находятся под стражей.

Напомним, 28 июля в Одессе внедорожник взорвался во дворе, как только владелец сел за руль и завел двигатель. В результате инцидента водитель получил ранения.

Позже в тот же день в Одессе автомобиль взорвался во время движения. Его водитель погиб на месте, пассажирка получила ранения и была госпитализирована.

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