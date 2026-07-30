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Зеленский провел масштабные кадровые перестановки в СБУ: кого назначили

19:17 30.07.2026 Чт
2 мин
Кто получил новые должности и какие управления затронули перестановки?
aimg Анастасия Никончук
Зеленский провел масштабные кадровые перестановки в СБУ: кого назначили Фото: Владимир Зеленский (rada.gov.ua)
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Президент Владимир Зеленский подписал ряд указов о кадровых изменениях в Службе безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию на сайте президента Украины.

Новые назначения коснулись руководства Центра специальных операций "А", управления по работе с личным составом, а также региональных управлений СБУ.

В СБУ обновили руководство

Президент провел масштабные кадровые перестановки в Службе безопасности Украины. Согласно подписанным указам, начальником Центра специальных операций "А" СБУ назначен Олег Федоров.

Кроме того, должность начальника Управления по работе с личным составом СБУ заняла Елена Воронова.

Кадровые изменения в регионах

Одновременно президент принял решения о переназначении руководителей ряда территориальных управлений СБУ.

Изменения коснулись управлений Службы безопасности Украины в:

  • Автономной Республике Крым: Александра Приходена;
  • Житомирской области: Александра Судика;
  • Николаевской области: Алексея Голобородька;
  • Тернопольской области: Олега Красношапку;
  • Львовской области: Ярослава Пилипа;
  • Черкасской области: Андрея Литвина;
  • Полтавской области: Виталия Мригу;
  • Сумской области: Константина Семенюка;
  • Черновицкой области: Олега Шворака.

Соответствующие кадровые решения оформлены отдельными указами главы государства.

Что известно о новом руководителе Центра специальных операций "А" СБУ Олеге Федорове

Олег Федоров — бригадный генерал СБУ, участник российско-украинской войны и Герой Украины. До нового назначения он возглавлял одно из управлений Центра специальных операций "А" СБУ.

Ранее эту должность занимал Евгений Хмара, который впоследствии был назначен временно исполняющим обязанности министра обороны Украины.

Напоминаем, что 30 июля президент Владимир Зеленский назначил Тимура Ткаченко главой Киевской областной военной администрации, подписав соответствующий указ №676/2026.

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