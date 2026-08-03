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П'ять НПЗ, винищувачі та авіазавод: СБУ оголосила нові результати 40-денної операції проти РФ

12:40 03.08.2026 Пн
2 хв
І це ще не весь список уражених цілей
aimg Юлія Капітонова
П'ять НПЗ, винищувачі та авіазавод: СБУ оголосила нові результати 40-денної операції проти РФ Фото: 40-денна операція СБУ проти РФ добігає завершення (SecurSerUkraine)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Минулого тижня Служба безпеки України завдавала потужних ударів по підприємствах ВПК РФ, паливно-енергетичній інфраструктурі, засобах ППО, військових аеродромах, логістичних об'єктах та складах ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СБУ.

У межах 40-денної операції з 27 липня по 2 серпня цілями для СБУ стали:

Військова інфраструктура та ППО армії РФ:

  • під удар потрапив Євпаторійський авіаційний завод у Криму (вдалося уразити два ангари для зберігання авіаційної техніки та виробничий цех підприємства);
  • ще однією ціллю став військовий аеродром "Ханская" у районі російського міста Майкоп (підтверджено ураження двох винищувачів Су-35, двох навчально-тренувальних літаків Л-39, резервуарного парку паливно-мастильних матеріалів та іншої інфраструктури аеродрому);
  • на Краснодарщині ворог не зміг вберегти від атак СБУ три радіолокаційні станції "Подльот-К1" та одну РЛС "Каста-2Е2.

Паливно-енергетична інфраструктура РФ:

  • СБУ дісталася до НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" (Пермський край);
  • також спецслужба відпрацювала по НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка" (Волгоград);
  • окрмі того, під удари потрапили одразу три НПЗ в Уфі, а саме "Башнафта-УНПЗ", "Башнафта-Новойл" та "Башнафта-Уфанафтохім";
  • ще однією ціллю стала інфраструктура порту Тамань, що на Краснодарщині.

Склади боєприпасів та ПММ ворога:

  • СБУ змогла успішно знищити ще кілька складів військово-технічного майна та боєприпасів на окупованих територіях України;
  • також під удари потрапили склади паливно-мастильних матеріалів як на території ворога, так і на ТОТ.

Раніше РБК-Україна розповідало, як СБУ протягом однієї ночі уразила три НПЗ Росії на відстані майже 1600 км.

Також стало відомо, що Зеленський влаштував масштабні кадрові перестановки в СБУ.

Окрім того, нещодавно спецслужба затримала агентів РФ, які влаштували подвійний теракт в Одесі.

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Служба безпеки України НПЗ Війна Росії проти України Атака дронів
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