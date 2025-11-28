Преображенский озвучил условия Кремля, которые могут повторить "Мюнхенскую ловушку" для Украины
Российский политический аналитик в оппозиции Иван Преображенский назвал три критических пункта, на которых Кремль сосредотачивает внимание в переговорах с Украиной.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал российский политолог Иван Преображенский.
По его словам политолога, только вопрос территорий, численности ВСУ и вступления в НАТО могут привести к тупику в мирных переговорах между Россией и Украиной.
В то же время, Иван Преображенский предупреждает, что уступки Кремлю в данных вопросах могут иметь долгосрочные стратегические последствия для безопасности Украины, ведь некоторые свои требования Кремль рассматривает как недопустимые без капитуляции Украины.
В частности, Иван Преображенский отмечает, что технические аспекты, такие как численность армии или резервы, можно решить гибко.
"Закрепление численности армии не означает капитуляцию, особенно если численность будет не 600 тысяч, а 800. Резервы и другие ресурсы всегда можно обойти", - объясняет свое мнение он.
В качестве примера, эксперт приводит опыт после распада СССР, когда Россия увеличивала численность полиции и спецназа, не используя Министерство обороны.
А вот наибольшую угрозу для Украины, по словам Преображенского, составляют вопросы суверенитета и контроля Кремлем оккупированных территорий.
Политолог отмечает, что Россия стремится, чтобы Украина оставила укрепленные районы в Донецкой области, что позволит Кремлю в будущем иметь безопасную платформу для дальнейших атак в направлении Запорожской и Днепропетровской областей.
Эксперт проводит историческую параллель с Мюнхенским договором и защитной системой Чехословакии.
"Если контроль над территорией переходит к агрессору, восстановить эффективную оборону практически невозможно", - подчеркивает он.
По его словам, опыт России показывает, что создание эффективной многоуровневой системы обороны на востоке Украины заняло около полугода-года, и быстро восстановить ее в случае потери территории будет чрезвычайно сложно.
Мирный план Трампа
Напомним, мирный план Трампа предусматривает ограничение численности Вооруженных сил Украины, отказ Киева от вступления в НАТО, а также изменение статусов спорных территорий.
В конце этой недели украинская и американская делегации продолжат переговоры по мирному плану США.
По словам Путина, Россия согласна, что "мирный план" из 28 пунктов США может быть положен "в основу будущих договоренностей". Но считать это проектом мирного соглашения Кремль отказывается.
При этом накануне стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский не подпишет ни одного документа об отказе от территорий Украины.