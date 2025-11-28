Преображенский озвучил условия Кремля, которые могут повторить "Мюнхенскую ловушку" для Украины

Российский политический аналитик в оппозиции Иван Преображенский назвал три критических пункта, на которых Кремль сосредотачивает внимание в переговорах с Украиной.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал российский политолог Иван Преображенский.

По его словам политолога, только вопрос территорий, численности ВСУ и вступления в НАТО могут привести к тупику в мирных переговорах между Россией и Украиной.

В то же время, Иван Преображенский предупреждает, что уступки Кремлю в данных вопросах могут иметь долгосрочные стратегические последствия для безопасности Украины, ведь некоторые свои требования Кремль рассматривает как недопустимые без капитуляции Украины.

В частности, Иван Преображенский отмечает, что технические аспекты, такие как численность армии или резервы, можно решить гибко.

"Закрепление численности армии не означает капитуляцию, особенно если численность будет не 600 тысяч, а 800. Резервы и другие ресурсы всегда можно обойти", - объясняет свое мнение он.

В качестве примера, эксперт приводит опыт после распада СССР, когда Россия увеличивала численность полиции и спецназа, не используя Министерство обороны.

А вот наибольшую угрозу для Украины, по словам Преображенского, составляют вопросы суверенитета и контроля Кремлем оккупированных территорий.

Политолог отмечает, что Россия стремится, чтобы Украина оставила укрепленные районы в Донецкой области, что позволит Кремлю в будущем иметь безопасную платформу для дальнейших атак в направлении Запорожской и Днепропетровской областей.

Эксперт проводит историческую параллель с Мюнхенским договором и защитной системой Чехословакии.

"Если контроль над территорией переходит к агрессору, восстановить эффективную оборону практически невозможно", - подчеркивает он.

По его словам, опыт России показывает, что создание эффективной многоуровневой системы обороны на востоке Украины заняло около полугода-года, и быстро восстановить ее в случае потери территории будет чрезвычайно сложно.