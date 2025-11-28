Преображенський озвучив умови Кремля, що можуть повторити "Мюнхенську пастку" для України

Російський політичний аналітик в опозиції Іван Преображенський назвав три критичні пункти, на яких Кремль зосереджує увагу у переговорах з Україною.

Про це в інтервʼю РБК-Україна розповів російський політолог Іван Преображенський.

За його словами політолога, лише питання територій, чисельності ЗСУ та вступу до НАТО можуть привести до глухого кута в мирних переговорах між Росією та Україною.

В той же час, Іван Преображенський попереджає, що поступки Кремлю в даних питаннях можуть мати довгострокові стратегічні наслідки для безпеки України, адже деякі свої вимоги Кремль розглядає як неприпустимі без капітуляції України.

Зокрема, Іван Преображенський зазначає, що технічні аспекти, як-от чисельність армії чи резерви, можна вирішити гнучко.

"Закріплення чисельності армії не означає капітуляцію, особливо якщо чисельність буде не 600 тисяч, а 800. Резерви та інші ресурси завжди можна обійти", - пояснює свою думку він.

Як приклад, експерт наводить досвід після розпаду СРСР, коли Росія збільшувала чисельність поліції та спецназу, не використовуючи Міністерство оборони.

А от найбільшу загрозу для України, за словами Преображенського, становлять питання суверенітету та контролю Кремлем окупованих територій.

Політолог наголошує, що Росія прагне, щоб Україна залишила укріплені райони в Донецькій області, що дозволить Кремлю в майбутгьому мати безпечну платформу для подальших атак у напрямку Запорізької та Дніпропетровської областей.

Експерт проводить історичну паралель із Мюнхенським договором і захисною системою Чехословаччини.

"Якщо контроль над територією переходить до агресора, відновити ефективну оборону практично неможливо", - підкреслює він.

За його словами, досвід Росії показує, що створення ефективної багаторівневої системи оборони на сході України зайняло близько півроку-року, і швидко відновити її у разі втрати території буде надзвичайно складно.