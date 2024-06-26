К эксплуатации в подразделениях ВСУ было допущено почти 40 образцов бронетехники

В Украине с начала широкомасштабной военной агрессии РФ было допущено к эксплуатации в подразделениях Сил обороны Украины около 40 образцов бронетехники. Речь идет о бронемашинах как отечественного, так и иностранного производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

Отмечается, что такое количество единиц техники было кодифицировано и допущено к эксплуатации в войске оборонным ведомством.

Украинские образцы

Среди кодифицированной МОУ продукции отечественных оборонных предприятий, в частности, есть модернизированные версии советских БМП и БТР.

"Кодификация и допуск образца вооружения и военной техники отечественного производства к эксплуатации с присвоением ему номенклатурного номера НАТО позволяет закупать его на средства из государственного бюджета для подразделений Сил обороны Украины", - уточнили в Минобороны.

Западная техника

Среди парка боевой бронированной гусеничной и колесной техники, пополнившей украинское войско, образцы бронемашин производства более 10 стран мира. В их числе США, Германия, Швеция, Великобритания, Франция, Италия, Норвегия и другие государства.

В Минобороны уточнили, что речь идет о:

танках Abrams, Leopard, Challenger,

легком танке AMX-10 RC,

боевых машинах пехоты M2 Bradley, CV90,

гусеничных бронетранспортерах M113 в различных модификациях,

колесных БТР M1126 Stryker, Rosomak, Puma и других.

Испытание на поле боя

"В Силах обороны отмечают, что западные образцы бронетехники отличаются повышенной защитой экипажа, надежностью двигателей, хорошими ходовыми характеристиками и высокой точностью вооружения", - рассказали в МОУ.

В министерстве добавили, что это дает преимущество в противостоянии с противником.

В качестве примера в Минобороны напомнили случай, когда экипаж БМП M2 Bradley 47-й ОМБр точным огнем автоматической 25 мм пушки М242 "Бушмастер" вывел из строя в бою под Авдеевкой российский танк Т-90 "Прорыв", расприаренный кремлевскими пропагандистами.