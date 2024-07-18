Минобороны приняло на вооружение ВСУ около 10 новых иностранных и украинских пистолетов

Министерство обороны Украины разрешило ВСУ использовать около 10 новых моделей пистолетов и пистолетов-пулеметов как иностранного, так и украинского производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.

В ведомстве не назвали конкретные марки и производители вооружения, однако уточнили, что арсенал пополнили пистолеты от известных оружейных компаний из США, Италии и Бельгии. Большинство имеют калибр 9 мм. Также есть образцы с калибром 11,43 мм.

По данным Минобороны, новое вооружение отличается легкостью, компактностью и высокой эффективностью. Оно оснащено магазинами на 30 патронов, однако один из новых образцов может быть адаптирован для использования магазинов на 15, 20 и 25 патронов.

Оружие для Украины

С начала полномасштабного вторжения Украина увеличила производство оружия. Более 500 государственных и частных оборонных компаний действуют на территории Украины, а также производится совместное производство оружия с партнерами на их мощностях.