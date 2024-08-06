Зеленский провел Ставку: ракет украинского производства будет больше
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 6 августа, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Одной из тем обсуждений было производство ракет в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.
По его словам, первым вопросом стала ситуация на фронте, особенно детально обсуждались Покровский, Торецкий и Харьковский направления. Главнокомандующий Александр Сырский доложил по видеосвязи, поскольку сейчас он находится на фронте и держит ситуацию под контролем.
Также Зеленский рассказал, что были отдельные доклады Главного управления разведки и Службы внешней разведки о прогнозах развития ситуации и целях оккупантов.
Вторым вопросом в ходе Ставки стало производство украинских ракет и дронов. Поднимались вопросы потребностей украинских защитников до конца года и динамики производства. По этой теме докладывали министр обороны Рустем Умеров, вице-премьер по инновациям Михаил Федоров и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.
"Решением Ставки было направлено дополнительное финансирование на нашу ракетную программу. Ракет собственного производства будет больше", - отметил Зеленский.
Он добавил, что Умеров также докладывал об обеспечении оружием и техникой дополнительных бригад. Сейчас над этим активно ведется работа с партнерами.
Что предшествовало
Напомним, в марте этого года The Washington Post написало, что Украина уже производит ракеты, которые способны поражать цели на расстоянии до 640 километров.
При этом недавно президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что украинский ОПК уже поставляет бойцам ВСУ ракеты для выполнения задач. По его словам, были определены новые задачи в этом вопросе.
Также в конце июля глава украинского государства отмечал, что Украина приближается к возможности применять ракеты собственного производства. Таким образом, зависимость от стран Запада уменьшается.
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