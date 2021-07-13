Відставка Авакова: що відомо на даний момент

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков йде у відставку через сім з половиною років на цій посаді. Сьогодні його заяву можуть розглянути на засіданні фракції "Слуга народу".

РБК-Україна зібрало все, що відомо про цю відставку на даний момент.

"Слуги народу" розглянуть відставку на закритому засіданні

У другій половині дня стало відомо про можливу відставку Авакова. Зокрема, співрозмовники РБК-Україна в парламенті повідомили, що фракція СН збирається на закрите засідання з кадрових питань.

"Методом виключення депутати приходять до думки, що кадровим питанням, що вимагає закритого засідання фракції, може бути відставка глави МВС Авакова", - зазначило джерело.

При цьому співрозмовники серед вищих чиновників держави дали ухильні відповіді, не підтвердивши, але і не спростувавши можливість відставки. Інші ЗМІ пишуть, що Рада може відправити його у відставку вже в цей четвер.

Аваков сам подав заяву

Пізніше джерела уточнили, що Аваков сам написав заяву про відставку. Але при цьому інформації про причини не було.

І буквально за кілька хвилин офіційне підтвердження з'явилося на сайті МВС і в соціальних мережах Авакова.

"Відповідно до частини першої статті 18 закону України "Про Кабінет Міністрів України" подав заяву про відставку з посади міністра внутрішніх справ. Дякую команді МВС за роки спільної роботи. Дякую кожному офіцеру, рядовому і службовцю! Честь маю!", - написав він у своєму Facebook.

Відповідно до частини першої статті 18 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» подавши заяву про відставку з посади... Posted by Arsen Avakov on Tuesday, July 13, 2021

Фото: заява Авакова

Що говорили про Авакова в керівництві країни

На травневій прес-конференції президент України Володимир Зеленський назвав умову, за якої підніме питання відставки Авакова.

"Це складне питання. Якщо (фігурантів справи про вбивство Павла Шеремета, - ред.) засудили незаконно, то я буду серйозно говорити з міністром, чи може він залишитися... ні. І він це знає", - зазначив він.

До цього в березні прем'єр Денис Шмигаль не бачив сенсу в зміні міністра внутрішніх справ. Він підкреслював, що недоцільно говорити про відставку Авакова, поки не завершилася реформа МВС.

Як на відставку Авакова відреагували у Раді

Нардеп від "Слуги народу" Ірина Верещук розповіла, що інформація про відставку Авакова стала несподіванкою для парламентарів. Вона додала, що нардепи поки не знають, кого будуть пропонувати на посаду глави МВС.

Аваков на посаді міністра вже більше 7 років

Як повідомив в Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, Аваков знаходиться на посаді міністра 2 694 дні - Це 7 років, 4 місяці, 16 днів.

"Дякую Арсен Аваков за можливість працювати разом, вчитися і робити добрі справи на користь України", - написав він.

Названі можливі кандидати на посаду глави МВС

Як стало відомо РБК-Україна від інформованого джерела, посаду Авакова можуть отримати депутати від "Слуги народу".

Одним з кандидатів є голова комітету Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.

Другим - голова підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності правоохоронного комітету Ради Олександр Бакумов.