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Названа дата голосування щодо відставки Авакова і призначення нового глави МВС

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Київ, Вівторок 13 липня 2021 19:53
Названа дата голосування щодо відставки Авакова і призначення нового глави МВС Фото: названа дата голосування по відставці Авакова (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Юлія Струк

Голосування у Верховній раді щодо відставки Арсена Авакова, який написав заяву про звільнення, а також за кандидатуру на пост глави МВС України Дениса Монастирського пройде в четвер, 15 Липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови фракції "Слуга народу" Євгена Кравчук.

"Голосувати відставку Авакова і призначення Монастирського будуть в четвер", - повідомила Кравчук.

Вона зазначила, що фракція "Слуга народу" підтримала кандидатуру Монастирського на пост глави МВС. "Фракція буде підтримувати його кандидатуру", - уточнила нардеп.

Монастирський в свою чергу повідомив, що в четвер, 15 липня, відбудеться голосування щодо відставки Авакова. Обирати нового главу МВС будуть в п'ятницю, 16 липня.

"Завтра профільний комітет розгляне заяву Авакова, післязавтра буде голосування по відставці, і, ймовірно, в п'ятницю буде ще одне засідання комітету, і відповідно розгляд подання на призначення міністра внутрішніх справ", - сказав він в ході брифінгу.

Нагадаємо, раніше Аваков підтвердив, що подав у відставку, а на сайті МВС опублікували його заяву.

Президент України Володимир Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" запропонував обійняти посаду міністра внутрішніх справ народному депутату Денису Монастирському.

Як писало РБК-Україна, на посаду Авакова розглядалися два можливих кандидатів. Обидва - нардепи від "Слуги народу".

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