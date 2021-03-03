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Шмигаль про відставку Авакова: говорити про це недоцільно

Новость на русском → Київ, Середа 03 березня 2021 21:10
Шмигаль про відставку Авакова: говорити про це недоцільно Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль висловився про можливість відставки Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ. За його словами, зараз підстав для відставки глави МВС немає.

Про це йдеться в інтерв'ю очільника уряду для "Фокус".

Як зазначив Шмигаль, відставка Авакова є "найчастішим питанням" за рік його перебування на посаді прем'єра. Він додав, що недоцільно говорити про відставку Авакова, поки не завершилася реформа МВС.

"Неможливо за місяць набрати, наприклад, в карний розшук людей з вулиці. Можна прибрати окремих персон, але всіх поміняти одним махом - ні. Реформа - це зміна керівництва і ментальності в суспільстві. Після 2014 року це відбувається. Зараз у поліції зовсім інша реакція на кричущі випадки. Тому конкретних підстав, необхідних для відставки Арсена Авакова немає", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, нещодавно в одному зі своїх інтерв'ю Аваков назвав умову відставки з посади керівника МВС.

Додамо, минулого року на тлі протестів Аваков пропонував піти у відставку, проте президент Володимир Зеленський не погодився.

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