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Названо можливих кандидатів на посаду Авакова

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Київ, Вівторок 13 липня 2021 18:43
Названо можливих кандидатів на посаду Авакова Фото: Денис Монастирський і Олександр Бакумов (колаж РБК-Україна)
Автор: Сергій Щербина

Через відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на його посаду розглядаються як мінімум два кандидати. Обидва вони є нардепами від"Слуги народу".

Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело.

За словами джерела, одним з кандидатів є голова комітету Верховної ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.

Другим - голова підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності правоохоронного комітету Ради Олександр Бакумов.

Нагадаємо, раніше Аваков підтвердив, що подав у відставку, а на сайті МВС опублікували його заяву.

Аваков очолює Міністерство внутрішніх справ з лютого 2014 року і є рекордсменом за тривалістю перебування на цій посаді.

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