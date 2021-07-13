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"Слуга народу" збирається на закрите засідання: можуть обговорити відставку Авакова

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Київ, Вівторок 13 липня 2021 15:38
"Слуга народу" збирається на закрите засідання: можуть обговорити відставку Авакова Фото: міністр внутрішніх справ Арсен Аваков (mvs.gov.ua)
Автор: Мілан Лєліч

Сьогодні ввечері може відбутися закрите засідання фракції "Слуга народу", присвячене обговоренню кадрових питань.

Про це повідомили співрозмовники РБК-Україна в парламенті.

"Методом виключення депутати приходять до думки, що кадровим питанням, що вимагає закритого засідання фракції, може бути відставка глави МВС Авакова", - сказав співрозмовник.

На питання видання про те, чи може йти мова саме про відставку Авакова, співрозмовники серед вищих чиновників держави дали ухильні відповіді, не підтвердивши, але і не спростувавши таку можливість.

"Розмови ходять різні", - сказав один з них.

Нагадаємо, в травні президент України Володимир Зеленський говорив, що буде піднімати питання відставки Авакова, якщо з'ясується, що фігурантів справи про вбивство журналіста Павла Шеремета переслідують незаконно.

Глава уряду Денис Шмигаль в березні зазначав, що говорити про відставку Авакова недоцільно.

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отставка Арсен Аваков Слуга народа
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