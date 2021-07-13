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Аваков підтвердив свою відставку

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Київ, Вівторок 13 липня 2021 18:01
Аваков підтвердив свою відставку Фото: глава МВС Арсен Аваков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков йде у відставку. Він офіційно повідомив про своє рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС.

"Відповідно до частини першої статті 18 Закону України "Про Кабінет міністрів України" подав заяву про відставку з посади міністра внутрішніх справ. Дякую команді МВС за роки спільної праці", - йдеться у заяві Авакова.

Прес-служба МВС також опублікувала фото заяви, яку написав Аваков:

Аваков підтвердив свою відставку

Зазначимо, у своїй заяві Аваков не пояснив, чому вирішив подати у відставку.

Аваков перебуває на посту глави МВС з 27 лютого 2014 року. Він був перепризначений міністром внутрішніх справ 29 серпня 2019 року.

Нагадаємо, на прес-конференції у травні президент Володимир Зеленський говорив, що підніме питання відставки Авакова, якщо фігурантів справи про вбивство журналіста Павла Шеремета переслідують незаконно.

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