Аваков написав заяву про відставку
Фото: Арсен Аваков (Віталій Носач/РБК-Україна)
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав заяву про відставку. Інформації про те, з якої причини, поки немає.
Про це повідомило джерело РБК-Україна у фракції "Слуга народу".
Відзначимо, раніше співрозмовники РБК-Україна в парламенті говорили, що сьогодні ввечері може відбутися закрите засідання фракції "Слуга народу", присвячене кадровим питанням.
Одним з них може стати відставка Авакова. При цьому співрозмовники серед вищих чиновників держави на питання РБК-Україна про відставку міністра внутрішніх справ дали ухильні відповіді, не підтвердивши, але і не спростувавши таку можливість.