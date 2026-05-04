Бюджет без общего конкурса: кто из поступающих в колледжи имеет право на льготы в 2026 году

В 2026 году часть поступающих в колледжи сможет воспользоваться специальными условиями поступления. Это дает возможность получить бюджетное место даже вне общего конкурса - по результатам собеседования или творческого конкурса.

Что означают "специальные условия"

Некоторые льготники могут получить бюджетное место не только через общий конкурс. В частности, абитуриента могут зачислить сразу после успешного прохождения вступительного испытания - собеседования или творческого конкурса.

Кроме того, предусмотрен и дополнительный механизм: если льготник поступил на контракт, его могут перевести на вакантное бюджетное место в пределах того же конкурсного предложения. Это возможно при условии соблюдения правил вступительной кампании и наличия свободных мест.

Кто имеет право на льготы

В перечень абитуриентов, которые могут быть зачислены на бюджет по специальным условиям, входит широкий спектр социально уязвимых категорий. Речь идет не только о традиционных льготных группах, но и о лицах, пострадавших в результате войны или связанных с ней обстоятельств.

В частности, право на такие условия имеют лица с инвалидностью вследствие войны, участники боевых действий, а также пострадавшие участники Революции Достоинства. К ним приравниваются и те, кто сейчас проходит военную службу (кроме срочников). Отдельно предусмотрены льготы для лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, включая тех, кто имеет право поступления по собеседованию без сдачи экзаменов.

Существенную часть перечня составляют дети погибших или пропавших без вести военнослужащих, правоохранителей, а также лиц, погибших во время Революции Достоинства или в результате боевых действий за пределами Украины. Льготы также распространяются на поступающих, чьи родители погибли, получили ранения или стали лицами с инвалидностью при исполнении служебных или военных обязанностей.

Отдельно определены категории детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, а также лиц из их числа. Также право на специальные условия имеют поступающие с инвалидностью I и II групп, дети с инвалидностью и лица, которые по состоянию здоровья не могут посещать учебное заведение.

В перечень входят и поступающие с временно оккупированных территорий, зон активных боевых действий или линии соприкосновения, в частности те, кто не имеет статуса внутренне перемещенного лица или выехал после определенной даты. Также льготы предусмотрены для лиц, которые были лишены личной свободы в результате вооруженной агрессии, а также для детей таких лиц.

Кроме того, специальные условия распространяются на шахтеров с соответствующим стажем и их детей, а также наиностранцев и иностранных украинцев в пределах определенных квот. В целом перечень максимально широк и охватывает различные группы, которые нуждаются в государственной поддержке при поступлении.

Как происходит зачисление на бюджет

В то же время даже при наличии льгот поступающие должны пройти вступительные испытания - в форме собеседования или творческого конкурса. В случае положительного результата их рекомендуют к зачислению на бюджетные места. Исключение составляют случаи, когда абитуриент самостоятельно выбирает участие только в конкурсе на контракт и отказывается от возможности перевода на бюджет.

Отдельно предусмотрен механизм расширения бюджетных мест. Если количество льготников, рекомендованных к зачислению, превышает 30% от общего объема бюджета на конкретной специальности, учебное заведение может обратиться к государственному или региональному заказчику с предложением увеличить количество мест в пределах лицензированного объема.

Также правила позволяют перевод на бюджет абитуриентов, которые сначала были зачислены на контракт. Это возможно при условии, что они относятся к льготным категориям, успешно прошли вступительные испытания и появились вакантные бюджетные места.