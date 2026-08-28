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"Люди не знают, что делать": какую проблему обнаружили в Минветеранов и что меняют

11:04 28.08.2026 Пт
4 мин
Какой гайд "на одну страницу" создают чиновники уже сейчас?
aimg Ирина Костенко
"Люди не знают, что делать": какую проблему обнаружили в Минветеранов и что меняют Ветеранская политика в Украине должна решать реальные задачи (фото иллюстративное: Getty Images)
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Минветеранов должно меняться "не под человека, а под задачу". Его работу планируют оптимизировать так, чтобы были конкретные результаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в Telegram министра по делам ветеранов Украины Виталия Кима насчет его работы в течение этого месяца.

Главное:

  • Ветеранская политика: после проведенного в Киеве Форума министерство готовит конкретные решения, определяя ответственных и четкие сроки выполнения задач.
  • Безопасность на массовых мероприятиях: совместно с Минкультом разрабатывается простой гайд для людей и организаторов концертов - как действовать в случаях острой реакции на громкие звуки.
  • Региональные поездки: министр проводит встречи с ветеранами, военными, специалистами сопровождения ГВС - перенимая опыт предоставления качественных услуг для масштабирования на государственном уровне.
  • Цифровизация услуг: является одним из приоритетов министерства - Бельгия уже выделила 4 млн евро на оцифровку процессов и работу с Реестром ветеранов, есть также предварительные договоренности с другими странами.
  • Структурные изменения: ведомство оптимизируют не под конкретных людей, а под решение реальных задач на основе выявленных проблем.

Ветеранский форум

Ким напомнил, что 22 августа (накануне Дня Независимости Украины) в Киеве состоялся IХ Международный ветеранский форум "Новая архитектура ветеранской политики", организованный Министерством по делам ветеранов при поддержке партнеров и ветеранского сообщества.

По результатам мероприятия ведомство получило, по словам чиновника, четкие задачи от президента Украины, премьер-министра и, самое главное, от самого ветеранского сообщества.

"Теперь наша задача - перевести все, что говорили на Форуме, в конкретные решения, определить ответственных и сроки", - констатировал министр.

Реальная проблема

На днях, по словам Кима, был случай, когда во время концерта у военного случилась острая реакция на громкий звук.

"И увидели проблему - люди рядом не знают, что делать", - подчеркнул чиновник.

Он отметил, что такое может произойти:

  • не только с военным или ветераном;
  • но и с гражданским человеком, который живет в условиях полномасштабной войны и может иметь такой же триггер.

"Вместе с Минкультом сейчас нарабатываем простой гайд на одну страницу: что делать в такой ситуации", - сообщил Ким.

Он добавил также пожелание от имени министерства: "чтобы для организаторов массовых мероприятий это стало отдельным пунктом подготовки перед началом каждого мероприятия".

Работа на местах

В опубликованном от 27 августа видеообращении Ким рассказал, что накануне посетил Полтавскую область.

Он уточнил, что это - уже третья поездка в регионы, и они будут продолжаться. Ведь "ни один отчет не подменит реальный разговор, реальную проблематику, которая есть у людей".

"На местах говорим напрямую с ветеранами, военными, специалистами по сопровождению, семьями, громадами и ОВА. Чтобы видеть всю картину и понимать, что работает - усиливать, а что нужно - менять", - объяснил министр.

Общение с военными

По словам Кима, напрямую с военными он также общается.

"Я был в "Азове", в ДШВ, встречался с ВМС, со специалистами сопровождения ГВС (Гражданско-военного сотрудничества, - Ред.). Берем их лучший опыт, опыт патронатных служб, чтобы перевести это на государственный уровень и качественно предоставлять все услуги ветерану", - поделился глава министерства.

Он добавил, что логика здесь проста - "не человек должен после службы самостоятельно искать государство, а государство должно ходить за человеком и оказывать услугу, которую обязана".

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Цифровизация и сотрудничество

"Цифровизация и международный трек - один из приоритетов. Уже есть результаты", - сообщил Ким.

Он объяснил, что сейчас большая команда добавилась к команде министерства, чтобы:

  • оцифровать все услуги;
  • работать с Реестром ветеранов;
  • максимально снизить участие ветерана в процессе получения необходимых документов.

"Чтобы мы могли делать это вместо него", - уточнил чиновник.

Есть результат, по его словам, и "по международке".

"Бельгия уже выделила 4 млн евро на развитие цифровизации, есть договоренности предварительные с другими странами", - рассказал министр.

Дальнейшие планы

Далее, по словам Кима, после Форума, поездок в регионы и прямых разговоров с ветеранами и военными, у министерства есть конкретные задачи.

"По каждой определяем ответственных. Сейчас меняю структуру Министерства не под человека, а под задачу, чтобы реализовать ее в конкретные сроки", - сообщил глава ведомства.

В заключение он отметил, что уже был завершен "анализ работы Министерства" и он "полностью совпадает с отчетом Омбудсмена".

"Есть проблемы, которые нужно исправлять. Моя задача - оптимизировать работу Министерства, чтобы оно давало конкретный результат для ветеранов", - подытожил новоназначенный министр.

Напомним, Верховная Рада назначила Виталия Кима министром по делам ветеранов во время заседания 16 июля 2026 года. Тогда премьер-министр Сергей Корецкий внес в парламент официальное представление с кандидатурами министров нового правительства, а парламент утвердил его состав.

Позже президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину разработать новую программу поддержки ветеранов уже до Покровы.

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