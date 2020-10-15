ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Кличко: у Києві завтра починається опалювальний сезон

Київ, Четвер 15 жовтня 2020 12:19
Кличко: у Києві завтра починається опалювальний сезон
Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

У Києві опалювальний сезон розпочнеться з 16 жовтня. З наступного тижня очікується похолодання.

Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

Він додав, що вже підписав відповідне розпорядження. Рішення було прийнято згідно з середньодобовими показниками температури.

"З 16 жовтня Київ розпочинає опалювальний сезон. З завтрашнього дня ми почнемо подачу тепла в систему", - сказав Кличко.

Мер столиці додав, що за прогнозами синоптиків, наступного тижня очікується похолодання.

"Для повного запуску централізованої системи опалення необхідно близько тижня. Підключення лікарень, шкіл, садків та інших закладів соціальної сфери буде проходити за окремими заявками їх працівників", - повідомив Кличко.

Контролювати подачу тепла буде спеціальна житлово-комунальна інспекція.

Як повідомили в коментарі РБК-Україна в КМДА, опалення в столиці включають тоді, коли середньодобова температура повітря буде нижче 8 градусів протягом трьох днів. Раніше опалення включали незалежно від температури з 15 жовтня. З 2019 року почали враховувати температуру.

Зазначимо, у ніч на 16 жовтня частина Києва залишиться без води через проведення ремонтних робіт.

Раніше РБК-Україна писало, що відсьогодні розпочався опалювальний сезон у Харкові.

Також повідомлялося, що в п'ятницю, 16 жовтня, включать опалення у Львові.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство КиївКиївотопление

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся