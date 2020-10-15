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У Харкові сьогодні вмикають опалення

Харків, Четвер 15 жовтня 2020 11:46
У Харкові сьогодні вмикають опалення
Фото: руки на радіаторі опалення (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

У Харкові сьогодні почнуть опалювальний сезон. Тепло почнуть подавати в різні об'єкти, в тому числі і житлові будинки.

Про це повідомляє сайт Харківської міськради.

З 15 жовтня розпочнеться подача тепла в лікарні, заклади освіти, інші об'єкти соціально-культурної сфери, а також житлові будинки.

В області опалювальний сезон стартує після трьох днів із середньодобовою температурою повітря нижче +8 градусів.

Сьогодні також повідомлялося, що опалювальний сезон у Львові розпочнеться 16 жовтня.

Раніше РБК-Україна писало, що з 5 жовтня у Вінниці розпочався опалювальний сезон. До тепла підключили тільки об'єкти соціальної сфери.

Також відомо, що Україна входить в опалювальний сезон з рекордними за 10 років запасами газу.

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