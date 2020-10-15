Опалювальний сезон у Львові розпочнеться 16 жовтня

У Львові назвали дату початку опалювального сезону. Опалення включать 16 жовтня.
Про це повідомляє прес-служба Львівської міськради з посиланням на слова мера міста Андрія Садового.
Крім житлових будинків, тепло подадуть у комунальні заклади культури.
"Сьогодні я підписую розпорядження, і завтра ми починаємо планомірну подачу тепла в усі будинки міста Львова. Весь житловий фонд завтра з ранку буде підключатися без проблем", - повідомив Садовий.
Початок опалювального сезону в школах пройде в інші терміни, оскільки незабаром школи підуть на канікули, додав він.
Нагадаємо, Вінниця почала опалювальний сезон для шкіл, дитсадків і лікарень.
Раніше повідомлялося, що Україна входить в опалювальний сезон з рекордними за 10 років запасами газу.
До цього уряд доручив не допустити зриву опалювального сезону в Новому Роздолі і Новояворівську (Львівська область) через проблемні теплоелектроцентралі.