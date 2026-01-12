RU

Окружение Трампа обсудит с чиновниками Дании будущее Гренландии, - СМИ

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На 14 января запланирована встреча между представителями администрации президента США Дональда Трампа и датскими чиновниками. Ожидается, что во время переговоров будет обсуждаться дальнейшая судьба Гренландии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

По данным СМИ, в среду, 14 января, стороны проведут переговоры, о которых официально не объявляли. По предварительной информации, ключевой темой станет будущее Гренландии.

Согласно публикации, встреча состоится после заявления государственного секретаря США Марко Рубио, который на прошлой неделе проинформировал Конгресс о заинтересованности президента Трампа в приобретении этой территории, находящейся под юрисдикцией Дании.

Несмотря на то, что Рубио пытался снизить напряженность, комментируя возможность применения военной силы, Дональд Трамп в воскресенье снова допустил такой сценарий.

В то же время посол Дании в США Йеспер Мьоллер Серенсен подчеркнул, что важно учитывать факты, отметив, что Гренландия на протяжении веков входила в состав Королевства Дания. Он также подчеркнул, что все пять парламентских партий Гренландии недавно подтвердили нежелание присоединяться к Соединенным Штатам.

 

Что предшествовало

Напомним, ранее американский лидер не исключил возможности "возвращения" Гренландии к США, и даже ценой распада НАТО. Американский президент считает Альянс малоэффективным без ведущей роли Соединенных Штатов.

Впоследствии в Дании резко отреагировали на такие посягательства со стороны США. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Трампа прекратить угрозы в адрес Гренландии и уважать суверенитет королевства. А в Гренландии представители всех пяти политических партий заявили, что гренландский народ не желает быть американцами.

На этом фоне Британия начала переговоры с европейскими союзниками о возможном развертывании военных сил в Гренландии для усиления безопасности в Арктике и снятия беспокойства президента США Дональда Трампа.

Также сообщалось, что Германия может предложить создать совместную миссию НАТО с официальной целью мониторить и защищать интересы безопасности Альянса в Арктическом регионе. На самом деле главной задачей новой миссии будет защита Гренландии.

