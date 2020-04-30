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Відкриття ринків в Україні: опубліковано рішення уряду

Новини » Коронавірус     30.04.2020 - 11:31
Відкриття ринків в Україні: опубліковано рішення уряду
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ринкам офіційно дозволили відкритися за умови дотримання санітарних заходів

Кабінет міністрів опублікував рішення про відкриття ринків в Україні. Відповідний документ розміщено на урядовому порталі.

Відповідно до постанови, дозволяється робота продуктових ринків за умови дотримання протиепідемічних вимог, встановлених головним санітарним лікарем України.

Крім того, Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів протягом дії карантину має забезпечити:

  • проведення щоденних позапланових перевірок за дотриманням продуктовими ринками протиепідемічних вимог;
  • присутність не менше двох інспекторів на кожному ринку протягом усього часу його роботи та проведення ними позапланових перевірок.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на першому етапі відкриються 872 продовольчих ринки. При цьому крім вищевказаних вимог вони повинні дотримуватися протиепідемічних заходів, встановлених головним санітарним лікарем. До них відноситься наявність антисептиків на входах, безпечна відстань між продавцями, регулярна дезінфекція приміщень і т. д.

Зазначимо, незважаючи на рішення уряду, Тернопіль вирішив відкласти відкриття продуктових ринків. Рішення було прийнято у зв'язку зі зростанням захворюваності на коронавірус.

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