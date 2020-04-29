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У Тернополі відмовилися відкривати ринки

Новини » Коронавірус     29.04.2020 - 16:15
У Тернополі відмовилися відкривати ринки
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Продовольчі ринки в Тернополі будуть відкриті не раніше 11 травня

У Тернополі керівники ринків відмовилися відкривати торговельні точки у зв'язку із зростанням захворюваності коронавірусом. Про це повідомили в Тернопільському штабі по боротьбі з поширенням коронавіруса Facebook.

У зв'язку з цим Тернопільський штаб по боротьбі з COVID-19 прийняв рішення не відкривати продовольчі ринки до 11 травня.

"Враховуючи зростання захворюваності коронавірусом, керівники ринків зазначили, що не хочуть ризикувати здоров'ям як своїх працівників, так і жителів Тернополя. Тому прийняли рішення: до 11 травня продовольчі ринки у Тернополі не відкривати", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше 29 квітня Кабінет міністрів прийняв рішення про відкриття продовольчих ринків з 1 травня в умовах карантину. Основною умовою роботи продовольчих ринків є рішення відповідного територіального органу Госпродспоживслужбы про дотримання протиепідемічних вимог.

Як відзначили в Міністерстві економіки, на даний момент в Україні можуть відкритися 872 продовольчих ринку, які будуть відповідати вимогам санітарних норм.

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