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Открытие рынков в Украине: опубликовано решение правительства

Новости » Коронавирус     30.04.2020 - 11:31
Открытие рынков в Украине: опубликовано решение правительства
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Рынкам официально разрешили открыться при условия соблюдения санитарных мер  

Кабинет министров опубликовал решение об открытии рынков в Украине. Соответствующий документ размещен на правительственном портале.

Согласно постановлению, разрешается работа продуктовых рынков при условии соблюдения противоэпидемических требований, установленных главным санитарным врачом Украины.

Кроме того, Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в течение действия карантина должна обеспечить:

  • проведение ежедневных внеплановых проверок за соблюдением продуктовыми рынками противоэпидемических требований;
  • присутствие не менее двух инспекторов на каждом рынке в течение всего времени его работы и проведение ими внеплановых проверок.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что на первом этапе откроются 872 продовольственных рынка. При этом кроме вышеуказанных требований они должны соблюдать противоэпидемические меры, установленные главным санитарным врачом. К ним относится наличие антисептиков на входах, безопасное расстояние между продавцами, регулярная дезинфекция помещений и т. д.

Отметим, несмотря на решение правительства, Тернополь решил отложить открытие продуктовых рынков. Решение было принято в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

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