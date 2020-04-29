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В Україні можуть відкритися близько 900 ринків

Новини » Політика     29.04.2020 - 14:34
В Україні можуть відкритися близько 900 ринків
Фото: Ігор Петрашко (twitter/glavcom)

Контроль роботи ринків здійснюватимуть інспектори Держпродспоживслужби

В Україні з 1 травня можуть відкритися 872 продовольчих ринку з дотриманням санітарних норм. Про це на засіданні уряду повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко, передає РБК-Україна.

За його словами, ринки будуть працювати за збереження та дотримання санітарних норм, запропонованих санітарним лікарем.

"Будуть додаткові елементи контролю - участь двох інспекторів Держпродспоживслужби на кожнім з таких ринків. Всього ринків в Україні відкривається 872, тих, що можуть відкритися при дотриманні норм", - сказав Петрашко.

Як зазначив міністр, робота ринків не повинна розпочатися якомога швидше.

"Мінекономіки проведе нараду з представниками Держпродспоживслужби на місцях, які почнуть комунікувати з керівниками ринків та місцевими органами влади, щоб ринки могли відкритися як можна швидше", - зазначив Петрашко.

Раніше Кабінет міністрів ухвалив рішення про відкриття продовольчих ринків з 1 травня в умовах карантину. Основною умовою роботи продовольчих ринків є рішення відповідного територіального органу Держпродспоживслужби про дотримання протиепідемічних вимог.

До цього головний санітарний лікар України Віктор Ляшко підписав умови, які висунув Моз для запуску роботи ринків в умовах карантину.

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