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Процедуру розгляду закону про ринок землі визначать в залі Ради

Новини » Політика     04.02.2020 - 13:45
Процедуру розгляду закону про ринок землі визначать в залі Ради
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Майже 4 тисяч правок до законопроекту можуть розглянути по скороченій процедурі

Цього тижня народні депутати можуть увійти в розгляд 4 тис. правок до законопроекту "Про обіг землі" по скороченій процедурі. Про це заявив голова парламентського комітету з аграрної політики Микола Сольський, передає кореспондент РБК-Україна.

Нардеп також не виключив, що розгляд правок затягнеться на кілька днів.

"Є рекомендація комітету про скорочення процедури. Але вирішить Рада. А як ви думаєте, вони (депутати - Ред.) хочуть в скороченому чи в повному розмірі? В ідеальному теоретичному варіанті кожна правка йде близько декількох хвилин. Візьміть 4 тисячі правок, частина може поставитись на підтвердження. Це далеко не один день", - заявив Сольський.

За його словами, в Раді вже знайшли голоси на підтримку законопроекту про ринок землі.

"Я сподіваюсь, що голоси будуть. Такий шанс дійсно є. Це було озвучено на погоджувальній раді публічно. Правда, він (законопроект - Ред.) вже декілька раз ставився у порядок денний. Моє особисте бачення, щоб ми вже цього тижня почали його розглядати", - додав депутат.

Нагадаємо, раніше у "Слузі народу" повідомили, що законопроект про ринок землі Верховна Рада розгляне у четвер, 6 лютого.

Також РБК-Україна писало, що для запуску ринку землі українському парламенту необхідно прийняти ще ряд документів, тому сам ринок почне працювати в кінці 2020 року.

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