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У четвер в Раді буде "земельна ніч", - Арахамія

Новини » Політика     05.02.2020 - 13:26
У четвер в Раді буде "земельна ніч", - Арахамія
Фото: Давид Арахамія (Віталій Носач/РБК-Україна)

Арахамія розраховує на ухвалення законопроекту про ринок землі в 3-4 ранку

Верховна рада планує проголосувати за законопроект про ринку землі в цей пленарний четвер, 6 лютого. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, очікується, що депутати проголосують за законопроект про відкриття ринку землі в ніч з четверга на п'ятницю.

"На цьому тижні ми налаштовані голосувати за землю. Не в скороченому, в нормальному процесі. Скільки це займе часу, ніхто не знає. Але ми в четвер почнемо голосувати до перемоги. У мене є прогнози, що десь в 3-4 годин ранку закінчимо. Ми називаємо це "земельною вночі", - заявив Арахамія.

Також він зазначив, що за один день законопроект прийняти не вдасться. Подальший розгляд планується на наступній сесії.

Раніше РБК-Україна писало, що для запуску ринку землі українському парламенту необхідно прийняти ще ряд документів, тому сам ринок почне працювати наприкінці 2020 року.

Нагадаємо, в кінці грудня минулого року комітет з питань аграрної та земельної політики рекомендував Верховній раді прийняти закон про ринок землі. Комітет рекомендував врахувати поправку, згідно з якою купувати землю зможуть тільки громадяни України, держави, громади та українські компанії, засновані українцями.

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Новини України Верховна РадаРынок землиДавид Арахамія
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