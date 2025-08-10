Вот такой "золотой век": советник Трампа по вопросам криптовалют внезапно ушел в отставку

Глава американского Совета советников по цифровым активам и главный советник президента США Дональда Трампа по вопросам криптовалют Бо Хайнс внезапно объявил о своей отставке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Отставка Хайнса произошла на фоне того, что администрация Трампа недавно объявила о "золотом веке" для криптовалют в США. А рабочая группа по вопросу криптовалют, которую возглавлял Хайнс, в конце июля публично очертила позицию администрации по криптовалютным активам.

Хайнс призвал регуляторный орган США по ценным бумагам создать новые правила для криптовалютного рынка. Неизвестно, стало ли его требование причиной отставки. Сам Хайнс заявил, что собирается вернуться в частный сектор.

"Служить в администрации президента Трампа и работать (...) в качестве исполнительного директора Совета по криптовалютам Белого дома было для меня большой честью", - прокомментировал он свою отставку в соцсетях.