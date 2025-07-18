Трамп подписал закон GENIUS: что изменится для рынка криптовалют

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News .

Новый законопроект станет первым в истории США масштабным нормативным актом, который регулирует сферу цифровых валют. Документ формирует правовую основу для функционирования рынка стейблкоинов, совокупный объем которого сейчас оценивается в 250 миллиардов долларов.

Стейблкоины рассматриваются как относительно стабильный тип криптовалют, поскольку их курс привязан к таким активам, как, например, американский доллар. Законопроект был одобрен Палатой представителей и Сенатом.

"Мы много работали. Это очень важный закон, закон GENIUS. Они назвали его в честь меня. Я хочу поблагодарить вас. Это чертовски хороший закон", - отметил Трамп.

На церемонию подписания документа прибыли как законодатели, так и руководители крупных компаний, включая Robinhood, Tether, Gemini и других игроков крипто- и финтех-отрасли.

"Как я и обещал в прошлом году, закон GENIUS создает четкую и простую нормативную базу для установления и реализации огромного потенциала стабильных монет, обеспеченных долларом. Это может быть, пожалуй, величайшая революция в финансовых технологиях со времени появления самого Интернета. Многие так говорят", - заявил американский президент.

По его словам, GENIUS дает возможность банкам и финансовым организациям выпускать стейблкоины, полностью обеспеченные долларами США и казначейскими бумагами, что, по мнению Трампа, будет способствовать усилению позиций доллара.