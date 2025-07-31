ua en ru
Чт, 31 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Война в Украине Экономика В мире Происшествия
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Администрация Трампа анонсировала "золотой век" для криптовалют в экономике США

США, Четверг 31 июля 2025 04:12
UA EN RU
Администрация Трампа анонсировала "золотой век" для криптовалют в экономике США Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Администрация Трампа призывает все государственные органы США срочно обновить подходы к регулированию криптовалюты и обеспечить ее полноценную интеграцию в экономику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опубликованный в среду, 30 июля, 160-страничный отчет Белого дома.

Так, в огромном 160-страничном отчете Белый дом очерчивает план превращения США в мирового лидера в области цифровых активов. Ожидается законодательная поддержка и масштабные изменения в банковской, налоговой и финансовой сферах.

Белый дом ожидает, что Конгресс примет специальный закон, который признает криптовалюту новым классом активов и даст ей правовое регуляторное поле.

При этом речь идет об обновлении правил в следующих направлениях:

  • ценные бумаги и товары;
  • банковские операции;
  • налогообложение;
  • страхование;
  • кибербезопасность;
  • борьба с незаконным финансированием.

Таким образом, администрация Дональда Трампа выступила с масштабным призывом ко всем федеральным учреждениям США, что пора двигаться быстро и решительно, чтобы сделать криптовалюту неотъемлемой частью американской экономики.

По словам Трампа, криптовалюта должна стать таким же привычным инструментом, как и доллар - включая ипотеку, банковские услуги, пенсионные программы и налоговые отчисления.

Причина такой спешки очевидна - семья президента Трампа все активнее инвестирует в криптоотрасль. По данным рынка, только со дня выборов цена биткойна выросла на 74%, а криптоиндустрия добавила 1,57 трлн долларов капитализации.

Отметим, что в отчете говорится о необходимости создания четких и прозрачных правил, которые бы помогли криптоиндустрии легально развиваться в США. Ключевой задачей называется обеспечение "регуляторной определенности", чтобы американские предприниматели могли смело инвестировать, создавать новые сервисы и программные решения.

Трамп поставил задачу своей администрации сделать американский рынок цифровых активов "самым глубоким и ликвидным в мире".

Напомним, что в начале марта президент США Дональд Трамп поручил своим подчиненным работать над формированием криптовалютного резерва. Ожидается, что такой резерв будет включать криптовалюты XRP, SOL и ADA.

А 18 июля Дональд Трамп подписал закон о регулировании криптовалют. Его прозвали GENIUS.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
Новости
Киев под массированной атакой, дроны заходят с разных направлений: первые последствия
Киев под массированной атакой, дроны заходят с разных направлений: первые последствия
Аналитика
Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции