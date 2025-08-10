Отакий "золотий вік": радник Трампа з питань криптовалюти раптово пішов у відставку

Очільник американської Ради радників з цифрових активів та головний радник президента США Дональда Трампа з питань криптовалюти Бо Хайнс раптово оголосив про свою відставку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Відставка Хайнса сталася на тлі того, що адміністрація Трампа нещодавно оголосила про "золотий вік" для криптовалют в США. А робоча група з питання криптовалюти, яку очолював Хайнс, наприкінці липня публічно окреслила позицію адміністрації щодо криптовалютних активів.

Хайнс закликав регуляторний орган США з цінних паперів створили нові правила для криптовалютного ринку. Невідомо, чи стала його вимога причиною відставки. Сам Хайнс заявив, що збирається повернутися у приватний сектор.

"Служити в адміністрації президента Трампа та працювати (...) в якості виконавчого директора Ради з криптовалют Білого дому було для мене великою честю", - прокоментував він свою відставку в соцмережах.