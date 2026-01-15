Каникулы продлят, дома - на линии "критички", а комендантский час изменят: все о ЧС в энергетике
В Украине готовят ослабление комендантского часа и уже продлили каникулы до 1 февраля из-за сложной ситуации в энергетике.
Какие изменения ждут украинцев в ближайшее время, в материале РБК-Украина.
Главное:
- комендантский час будет смягчен: будет разрешено без пропусков находиться на улицах и в общественных местах, в том числе в торговых центрах, где предусмотрены функции "пунктов несокрушимости", а также передвигаться транспортом.
- к местам ослабления комендантского часа не относятся развлекательные заведения,
- каникулы в Украине продлили до 1 февраля,
- жилые дома с электрическим отоплением могут отнести к объектам критической инфраструктуры для обеспечения стабильного отопления.
Комендантский час ослабят
Сегодня премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о мерах для преодоления чрезвычайной ситуации в энергетике. В частности, об ослаблении комендантского часа.
В каких населенных пунктах будет ослабление: на территориях, которые находятся в зоне чрезвычайной ситуации в энергетике.
Что позволят: без пропусков находиться на улицах и в общественных местах, в том числе в торгово-развлекательных центрах, которые обеспечивают функции "пунктов несокрушимости", пунктов обогрева, а также поддержки жизнедеятельности людей и бизнеса.
В таких местах должно быть отопление, автономное электропитание, стабильная связь. К указанным местам не относятся развлекательные заведения.
Дополнительно: по словам Свириденко, штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации или ОВА могут определять дополнительные меры смягчения комендантского часа с учетом ситуации на месте.
Территорию, на которой действуют эти послабления комендантского часа, определит комиссия ТЭБ и ЧС. Первое заседание по этому вопросу состоится завтра.
Каникулы продлили до 1 февраля
Министерство образования и науки приняло решение о продлении каникул в Украине до 1 февраля. Речь идет о таких заведениях:
- дошкольного,
- общего среднего,
- профессионального,
- профессионального предвысшего,
- высшего образования.
Отметим, образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик допустила, что отработка занятий удлиненных зимних каникул можно осуществить за счет отмены весенних каникул или продолжения обучения в июне 2026 года.
Увеличение "пунктов несокрушимости"
Сейчас по всей стране развернуты более 10 тысяч пунктов, из них в Киеве - более 1200.
В течение суток, по словам Свириденко, будут развернуты дополнительные "пункты несокрушимости" на период сложных погодных условий и чрезвычайной ситуации.
"Есть еще резерв из 3300 дополнительных пунктов. На этот период также организуется питание в пунктах", - добавила она.
Жилые дома: свет и отопление
Правительство прорабатывает возможность отнести жилые дома с электроотоплением к объектам критической инфраструктуры, чтобы обеспечить постоянный обогрев.
Также в Киеве и Киевской области в течение суток будет проанализировано:
- состояние тепло-, электро-, газо- и водоснабжения жилых домов;
- отдельно - дома с электроотоплением, где сейчас отсутствует электроснабжение.
Для жителей домов в сложной ситуации предусмотрены резервные источники питания, подвоз воды и другая поддержка.
Подсветку рекламы и улиц ограничат
Все ОВА и Киевская городская военные администрации в суточный срок должны сократить потребление электроэнергии, в частности, ограничить наружное освещение зданий и территорий, подсветку рекламы, избыточное уличное освещение.
Координацию и контроль за выполнением всех этих решений осуществляет министр энергетики Денис Шмыгаль.
РБК-Украина писало, что из-за тяжелых последствий российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины будет принято решение ввести чрезвычайное положение в энергетике.
Мы также писали, что такое чрезвычайная ситуация в энергетике и какие изменения ждут украинцев.