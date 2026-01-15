ua en ru
Чт, 15 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Каникулы продлят, дома - на линии "критички", а комендантский час изменят: все о ЧС в энергетике

Киев, Четверг 15 января 2026 22:26
UA EN RU
Каникулы продлят, дома - на линии "критички", а комендантский час изменят: все о ЧС в энергетике Фото: какие изменения ждут украинцев из-за сложной ситуации в энергетике (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине готовят ослабление комендантского часа и уже продлили каникулы до 1 февраля из-за сложной ситуации в энергетике.

Какие изменения ждут украинцев в ближайшее время, в материале РБК-Украина.

Главное:

  • комендантский час будет смягчен: будет разрешено без пропусков находиться на улицах и в общественных местах, в том числе в торговых центрах, где предусмотрены функции "пунктов несокрушимости", а также передвигаться транспортом.
  • к местам ослабления комендантского часа не относятся развлекательные заведения,
  • каникулы в Украине продлили до 1 февраля,
  • жилые дома с электрическим отоплением могут отнести к объектам критической инфраструктуры для обеспечения стабильного отопления.

Комендантский час ослабят

Сегодня премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о мерах для преодоления чрезвычайной ситуации в энергетике. В частности, об ослаблении комендантского часа.

В каких населенных пунктах будет ослабление: на территориях, которые находятся в зоне чрезвычайной ситуации в энергетике.

Что позволят: без пропусков находиться на улицах и в общественных местах, в том числе в торгово-развлекательных центрах, которые обеспечивают функции "пунктов несокрушимости", пунктов обогрева, а также поддержки жизнедеятельности людей и бизнеса.

В таких местах должно быть отопление, автономное электропитание, стабильная связь. К указанным местам не относятся развлекательные заведения.

Дополнительно: по словам Свириденко, штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации или ОВА могут определять дополнительные меры смягчения комендантского часа с учетом ситуации на месте.

Территорию, на которой действуют эти послабления комендантского часа, определит комиссия ТЭБ и ЧС. Первое заседание по этому вопросу состоится завтра.

Каникулы продлили до 1 февраля

Министерство образования и науки приняло решение о продлении каникул в Украине до 1 февраля. Речь идет о таких заведениях:

  • дошкольного,
  • общего среднего,
  • профессионального,
  • профессионального предвысшего,
  • высшего образования.

Отметим, образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик допустила, что отработка занятий удлиненных зимних каникул можно осуществить за счет отмены весенних каникул или продолжения обучения в июне 2026 года.

Увеличение "пунктов несокрушимости"

Сейчас по всей стране развернуты более 10 тысяч пунктов, из них в Киеве - более 1200.

В течение суток, по словам Свириденко, будут развернуты дополнительные "пункты несокрушимости" на период сложных погодных условий и чрезвычайной ситуации.

"Есть еще резерв из 3300 дополнительных пунктов. На этот период также организуется питание в пунктах", - добавила она.

Жилые дома: свет и отопление

Правительство прорабатывает возможность отнести жилые дома с электроотоплением к объектам критической инфраструктуры, чтобы обеспечить постоянный обогрев.

Также в Киеве и Киевской области в течение суток будет проанализировано:

  • состояние тепло-, электро-, газо- и водоснабжения жилых домов;
  • отдельно - дома с электроотоплением, где сейчас отсутствует электроснабжение.

Для жителей домов в сложной ситуации предусмотрены резервные источники питания, подвоз воды и другая поддержка.

Подсветку рекламы и улиц ограничат

Все ОВА и Киевская городская военные администрации в суточный срок должны сократить потребление электроэнергии, в частности, ограничить наружное освещение зданий и территорий, подсветку рекламы, избыточное уличное освещение.

Координацию и контроль за выполнением всех этих решений осуществляет министр энергетики Денис Шмыгаль.

РБК-Украина писало, что из-за тяжелых последствий российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины будет принято решение ввести чрезвычайное положение в энергетике.

Мы также писали, что такое чрезвычайная ситуация в энергетике и какие изменения ждут украинцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Денис Шмыгаль Юлия Свириденко Школа Чрезвычайное положение Комендантский час
Новости
Зеленский: сегодня будут решения об ослаблении комендантского часа
Зеленский: сегодня будут решения об ослаблении комендантского часа
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа