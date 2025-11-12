Канада ввела новые санкции против России: под ударом танкеры и киберинфраструктура

Канада объявила о новых санкциях против России. Под ограничения попали 100 танкеров "теневого флота", а также компании, которые поддерживают российскую киберинфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Канады.

Как отметили в ведомстве, новые меры Канады еще больше увеличивают экономические издержки для России за ее неспровоцированное и неоправданное вторжение в Украину, поскольку они направлены на ее энергетические доходы и финансовые ресурсы, а также ухудшают ее обычный и гибридный военный потенциал.

Санкции охватывают 100 судов "теневого флота" РФ, а также 13 человек и 11 организаций, в том числе нескольких причастных к разработке и развертыванию российской программы беспилотников.

В министерстве отметили, что Канада остается лидером в борьбе с военными технологиями, на которые Россия полагается в своих усилиях по получению преимущества на поле боя против Украины.

Канада также впервые ввела санкции против организаций, поставляющих киберинфраструктуру, используемую в российских гибридных стратегиях против Украины.

Несколько российских компаний, занимающихся сжиженным природным газом, также попали под санкции, поскольку РФ продолжает полагаться на доходы от энергетики для финансирования своей агрессивной войны против Украины.

"Эти меры являются прямым ответом на приоритеты Украины и поддерживают текущие усилия G7 по усилению экономического давления на Россию, чтобы она прекратила войну, и в целом согласуются с санкциями, недавно объявленными США, Европейским Союзом и Великобританией", - отметили в ведомстве.