Власти Канады срочно усиливают оборонную промышленность

Еще 1 млрд предназначен для коммерциализации технологий двойного назначения — как гражданского, так и военного.

Банк развития бизнеса Канады получит 1 млрд канадских долларов на запуск программы кредитования и инвестиций для предприятий, работающих в сфере обороны и безопасности.

Средства направят на развитие внутренних цепочек поставок, чтобы больше военных контрактов выполняли именно канадские компании.

Согласно проекту бюджета премьер-министра Марка Карни, в ближайшие пять лет страна направит около 82 млрд канадских долларов (примерно 58 млрд долларов США) на модернизацию вооруженных сил.

Решение закреплено в новом государственном бюджете и рассматривается как инструмент для расширения национальной производственной базы и поддержки технологических компаний.

Напоминаем, что Канада отказалась от ранее запланированной передачи Украине восстановленных бронетранспортеров и расторгла контракт с компанией Armatec Survivability из Дорчестера, которой почти два года назад Министерство обороны передало 25 списанных машин для ремонта и последующей передачи.

Отметим, что Евросоюз близок к принятию политического решения о начале использования замороженных российских активов, при этом Великобритания и Канада подтвердили готовность действовать синхронно с европейскими партнерами для координированного применения этих средств.