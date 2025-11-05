ua en ru
Власти Канады срочно усиливают оборонную промышленность

Канада, Среда 05 ноября 2025 03:17
Власти Канады срочно усиливают оборонную промышленность Фото: военные Канады (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Канада усиливает поддержку оборонной промышленности, привлекая государственный банк для кредитования и инвестиций в компании сектора безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства Bloomberg.

Власти Канады намерены использовать Банк развития бизнеса для предоставления кредитов и венчурного капитала предприятиям оборонной сферы.

Решение закреплено в новом государственном бюджете и рассматривается как инструмент для расширения национальной производственной базы и поддержки технологических компаний.

Новые ассигнования на оборону

Согласно проекту бюджета премьер-министра Марка Карни, в ближайшие пять лет страна направит около 82 млрд канадских долларов (примерно 58 млрд долларов США) на модернизацию вооруженных сил.

Финансирование предусмотрено для повышения зарплат военнослужащим, улучшения кибербезопасности и пополнения запасов боеприпасов, дронов и бронетехники.

Поддержка национальных производителей

На реализацию стратегии оборонной промышленности запланировано 6,6 млрд канадских долларов.

Средства направят на развитие внутренних цепочек поставок, чтобы больше военных контрактов выполняли именно канадские компании.

Такой подход также должен компенсировать убытки производителей стали и алюминия, понесенные из-за американских тарифов.

Инвестиции в технологии и партнерства

Банк развития бизнеса Канады получит 1 млрд канадских долларов на запуск программы кредитования и инвестиций для предприятий, работающих в сфере обороны и безопасности.

Еще 1 млрд предназначен для коммерциализации технологий двойного назначения — как гражданского, так и военного.

Дополнительно 6,2 млрд канадских долларов выделяются на развитие оборонного партнерства, включая расширение военной помощи Украине.

Напоминаем, что Канада отказалась от ранее запланированной передачи Украине восстановленных бронетранспортеров и расторгла контракт с компанией Armatec Survivability из Дорчестера, которой почти два года назад Министерство обороны передало 25 списанных машин для ремонта и последующей передачи.

Отметим, что Евросоюз близок к принятию политического решения о начале использования замороженных российских активов, при этом Великобритания и Канада подтвердили готовность действовать синхронно с европейскими партнерами для координированного применения этих средств.

