Последняя больница в Константиновке закрылась: город остался без медицинской помощи
В прифронтовой Константиновке Донецкой области окончательно прекратила работу многопрофильная городская больница интенсивного лечения - последнее медучреждение, действовавшее в городе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Донбас".
Больница остановила работу из-за постоянных российских обстрелов, оттока кадров и разрушения инфраструктуры. Как рассказала директор больницы Елена Руденко, заведение больше не может оказывать помощь. В городе не осталось анестезиологов, хирургов и травматологов, а помещения подверглись многочисленным обстрелам дронами.
В последние дни работы в больнице находилось до 70 пациентов, которых впоследствии эвакуировали. Госпитализацию прекратили 25 августа, последнего больного выписали 28-го.
Теперь жителей Константиновки в случае ранений и неотложных состояний эвакуируют парамедики полиции и подразделения "Белый ангел" в больницы в Дружковке. "Скорая" больше не заезжает в город из-за постоянных атак дронов.
По словам начальника Константиновской МВА Сергея Горбунова, в городе остаются около 6,5 тысяч человек, и ситуация с медицинской помощью является крайне сложной. Он призвал жителей эвакуироваться, ведь российские войска ежедневно атакуют дронами жилые кварталы, больницы и пункты выдачи гуманитарной помощи.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что российские войска 26 августа обстреляли пожарно-спасательную часть в Константиновке Донецкой области. Повреждены здание, гаражные ворота и пожарный автомобиль, однако личный состав не пострадал. Город ежедневно находится под ударами из-за близости к фронту.
Также мы писали, что в Константиновке после российского обстрела повреждена газораспределительная станция, из-за чего город остался без газа. Восстановить поставки пока невозможно из-за постоянных обстрелов и отсутствия условий для безопасной работы аварийных служб.