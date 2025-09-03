ua en ru
Остання лікарня у Костянтинівці закрилась: місто залишилось без медичної допомоги

Середа 03 вересня 2025 11:02
Остання лікарня у Костянтинівці закрилась: місто залишилось без медичної допомоги Фото: Лікарня у Костянтинівці на Донеччині (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У прифронтовій Костянтинівці Донецької області остаточно припинила роботу багатопрофільна міська лікарня інтенсивного лікування - останній медзаклад, що діяв у місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Донбас".

Лікарня зупинила роботу через постійні російські обстріли, відтік кадрів та руйнування інфраструктури. Як розповіла директорка лікарні Олена Руденко, заклад більше не може надавати допомогу. У місті не залишилося анестезіологів, хірургів та травматологів, а приміщення зазнали численних обстрілів дронами.

В останні дні роботи в лікарні перебувало до 70 пацієнтів, яких згодом евакуювали. Госпіталізацію припинили 25 серпня, останнього хворого виписали 28-го.

Тепер жителів Костянтинівки у разі поранень та невідкладних станів евакуюють парамедики поліції та підрозділу "Білий янгол" до лікарень у Дружківці. "Швидка" більше не заїжджає до міста через постійні атаки дронів.

За словами начальника Костянтинівської МВА Сергія Горбунова, в місті залишаються близько 6,5 тисяч людей, і ситуація з медичною допомогою є вкрай складною. Він закликав жителів евакуюватися, адже російські війська щодня атакують дронами житлові квартали, лікарні та пункти видачі гуманітарної допомоги.

Раніше РБК-Україна розповідало, що російські війська 26 серпня обстріляли пожежно-рятувальну частину в Костянтинівці Донецької області. Пошкоджені будівля, гаражні ворота та пожежний автомобіль, однак особовий склад не постраждав. Місто щодня перебуває під ударами через близькість до фронту.

Також ми писали, що у Костянтинівці після російського обстрілу пошкоджено газорозподільну станцію, через що місто залишилось без газу. Відновити постачання наразі неможливо через постійні обстріли та відсутність умов для безпечної роботи аварійних служб.

