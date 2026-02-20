Последний удар зимы? После морозов до -20 Украину накроет потепление: прогноз на неделю
Погода в Украине в ближайшее время резко изменится - после морозов до -20°C придет резкое потепление. Однако в некоторых областях не избежать гололеда, туманов и осадков.
Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказал синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.
Главное:
- Пик морозов: самыми холодными станут ночные часы 21-22 февраля, когда температура воздуха в некоторых областях местами может упасть до -20°C.
- Опасность во время движения: на дорогах в большинстве областей может формироваться новый слой гололедицы.
- Старт потепления: повышение температуры на 2-6 градусов ожидается с понедельника, 23 февраля.
- "Карта" осадков: выходные дни будут преимущественно сухими, однако позже синоптики прогнозируют местами мокрый снег и дождь.
- Максимальные температуры: самыми теплыми регионами станут запад и юг Украины, где воздух местами может прогреться до +10°C.
Чего ждать от погоды в Украине в ближайшие дни
– В целом потепление в Украине будет немного позже - с понедельника.
А вот перед ним у нас будет такое довольно существенное снижение температурных значений.
В следующие несколько суток мы ожидаем преимущественно погоду без осадков - за счет влияния поля высокого атмосферного давления.
Только в ночные часы 21 февраля на востоке и юго-востоке страны остаточные процессы атмосферного фронта обусловят выпадение небольшого снега.
Фото: погноз погоды на последнюю неделю зимы (инфографика РБК-Украина)
Уже в воскресенье днем на территорию Украины начнет поступать новая порция атмосферных фронтов с запада. Поэтому уже 22 февраля в дневные часы мы ожидаем осадки в виде небольшого мокрого снега и дождя на крайнем западе страны.
В ночные часы понедельника, то есть уже 23 февраля, (такая ситуация, - Ред.) распространится на все западные области и на большинство северных областей.
Уже в дневные часы понедельника по всей территории страны (кроме востока и юго-востока), ожидаем смешанную фазу осадков, то есть мокрый снег и дождь.
Также стоит обратить внимание, что на дорогах страны (кроме юго-востока), местами будет формироваться новый слой гололедицы.
А утром 21 февраля в северной части - местами будет оседать туман.
Поэтому там стоит быть внимательными и осторожными. По северным областям, местами. То есть локально. Но все же будет образовываться.
В каких областях на выходных может быть холоднее всего
– Насчет значений температуры, то они будут ощутимо меняться.
Но еще в ближайшие двое суток (21-22 февраля, - Ред.), как я уже говорил, в большинстве областей ожидаем снижение ночных значений температуры до 10-18 градусов мороза.
На севере и северо-востоке страны воздух местами остынет до -20 градусов.
То есть за счет вот этого поля высокого атмосферного давления будет удерживаться морозная погода. Ведь в поле высокого давления уменьшается количество облаков и будет интенсивнее выхолаживаться приземный слой воздуха.
Поэтому ожидаем такие снижения существенные.
Это будет весь север и северо-восток. У нас как раз так и поступает этот антициклон - с севера. Будет таким холодным. И, в принципе, его центр будет над территорией Украины.
И поэтому он будет "захватывать" все северные области. И прямо локальные снижения (температуры, - Ред.) до -20°C также ожидаем.
На западе и юге страны (а завтра, 21 февраля, и на юго-востоке страны) в ночные часы мы ожидаем в пределах 3-11 градусов мороза.
Что будет с температурой в субботу и воскресенье днем
– В дневные часы столбики термометров у нас будут достигать -1-9 градусов. То есть не такие прямо очень критические значения минусовые. Однако будет довольно так еще прохладно.
На западе и юге страны (а завтра, 21 февраля, и на юго-востоке страны) днем температура воздуха будет колебаться в пределах от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла.
А вот в Крыму у нас будет уже до +8°C.
Как изменится температура в начале рабочей недели
– В понедельник мы ожидаем повышение температурного режима на 2-6 градусов.
Таким образом 23 февраля ночью метеорологи будут фиксировать от 1 градуса тепла до 6 градусов мороза.
На северо-востоке страны, в Черкасской и Кировоградской областях - до -7-14 градусов. За счет того, что там еще будет влияние вот этого поля повышенного атмосферного давления.
Зато дневные максимумы будут колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
А на западе и юге страны - до 5 градусов выше нуля.
Что будет влиять на погоду в Украине позже
– Вот позже - 24-25 февраля (во вторник и среду, - Ред.) - мы ожидаем, что атмосферные фронты будут в дальнейшем формировать погоду по территории Украины.
Поэтому мы ожидаем местами небольшой мокрый снег и дождь (из-за влияния атмосферных фронтов, - Ред.).
Получается так, что циклон будет проходить, так сказать, над Черным морем. И его атмосферные фронты будут формировать погоду по всей территории страны.
То есть он будет неравномерным, будет постоянно двигаться. Поэтому мы ожидаем, что местами будет меняться вот так погода - от небольшого мокрого снега до дождя.
Значения температуры воздуха ночью будут в пределах 0-6 градусов мороза - в большинстве областей, даже по всей территории Украины.
Днем (температурные показатели, - Ред.) будут колебаться от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.
И на западе и юге страны - местами (температура воздуха, - Ред.) будет повышаться до 5-10°C. Именно в дневные часы.
Могут ли к нам вернуться сильные снегопады
– Пока что такого (возвращения на территорию Украины существенных снегопадов, - Ред.) мы не ожидаем.
Каких-либо таких изменений. Или приближения таких снегопадов. Пока что такого не видим.
В каких регионах будет теплее всего и почему
– В дневные часы - именно в период с 24 по 25 февраля - у нас будет теплее всего на западе и на юге страны.
Там у нас местами будет локальное такое повышение - до 5-10 градусов выше нуля.
За счет того, что у нас изменится движение воздушных потоков. И он (воздушный поток, - Ред.) будет двигаться с юго-запада, принося более теплую и влажную воздушную массу с Атлантики в целом. Из тех регионов, где сейчас в целом теплее.
И, таким образом, мы ожидаем, что вот на западе и юге страны кое-где такое локальное будет повышение - до 5-10 градусов тепла.
Можно ли сказать, что зима уже закончилась
– Ну, в целом, пока что - нет. Будем мы ожидать, конечно, что скажут наши агрометеорологи... Ведь это они определяют, когда именно наступает метеорологическая весна.
Будем следить за тем, что они нам будут сообщать. Именно агрометеорологи. И тогда уже точно скажем, когда нам ее ожидать...
Либо они уже скажут нам постфактум. Что пришла уже метеорологическая весна.
Либо же мы будем ожидать согласно прогнозам - когда именно нам ожидать поступления вот этих весенних дней именно по температурным изменениям.
Какая погода может быть в конце февраля - начале марта
– Сейчас у нас есть такой, консультативный прогноз. Он ориентировочный. Это такие, ориентировочные тенденции в период с 26 февраля по 2 марта.
Там мы ожидаем такую погоду, преимущественно без осадков. За счет того, что погоду будет определять поле повышенного атмосферного давления - новое.
Только 26 февраля (в четверг, - Ред.) небольшой дождь и мокрый снег будет выпадать за счет влияния того циклона, который сформировался над Черным морем в период 24-25 февраля.
А в дальнейшем у нас уже будет такая... преимущественно погода без осадков.
Что касается температурных значений, то там, в принципе, таких каких-либо существенных изменений (по сравнению с предыдущими днями 24-25 февраля) не будет.
Ведь ночью мы там ожидаем (температуру воздуха, - Ред.) в пределах от 2 градусов тепла до 5 градусов мороза.
Днем - около 0-6 градусов с отметкой плюс.
И на юге и западе страны у нас - немного теплее. Там +5+12°C.
Но, опять же, это все - такие тенденции. Все еще может, конечно, измениться к тому времени.
