Последний пакет от администрации Байдена и новые правила воинского учета: новости за 9 января

Более детально о том, что произошло в четверг, 9 января, - в материале РБК-Украина .

Последний от администрации Байдена. США объявили о новом пакете помощи для Украины

Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Его сумма составляет 500 миллионов долларов, рассказал глава Пентагона Ллойд Остин.

По словам Остина, помощь включает в себя дополнительные ракеты для украинской ПВО, больше снарядов и больше ракет класса "воздух-земля" и другого оборудования для поддержки украинских F-16.

Впервые без ТЦК и женщинам по желанию. Как изменятся правила воинского учета в Украине

Верховная Рада одобрила ряд изменений в закон о воинской обязанности и военной службе. Они касаются прохождения базовой военной службы, особенностей взятия на воинский учет, в том числе женщин, и некоторых других моментов.

РБК-Украина приводит разбор законопроекта №12076.

Байден введет новые санкции против Москвы до прихода Трампа, - Reuters

Президент Джо Байден на этой неделе объявит о новых санкциях, направленных против экономики России. Они будут введены в рамках мер по укреплению военных возможностей Киева до вступления Дональда Трампа в должность, сообщает Reuters.

Как рассказал изданию американский чиновник, пока нет подробностей о санкциях, которые Байден введет в последние дни своего правления, но помощники Байдена информируют помощников Трампа о предпринимаемых ими шагах.

Я делаю все, чтобы завершить эту войну с достоинством в этом году, - Зеленский

Украина делает все возможное для того, чтобы закончить войну в этом году. Прекращение войны является общей целью Украины и ее партнеров, а не России, отметил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы все должны помнить, что прекращение войны является нашей общей целью - нашей, а не российской, этого хотят украинцы, европейцы, американцы и многие наши глобальные партнеры", - сказал Зеленский на “Рамштайне”.

Ожидания Трампа о завершении войны РФ против Украины сдвинулись в сторону Пасхи, - Лэмми

Избранный президент США Дональд Трамп постепенно отказывается от своих заявлений о том, что он сможет завершить войну России против Украины за день. Его ожидания сдвинулись в сторону Пасхи, заявил министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми.

В Раде ответили, могут ли 17-летних парней оштрафовать за непостановку на учет

В Украине 17-летних парней, которые не встали на воинский учет вовремя, будут штрафовать. Размер штрафа составляет 17 тысяч гривен.