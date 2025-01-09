Я делаю все, чтобы завершить эту войну с достоинством в этом году, - Зеленский

Украина делает все возможное для того, чтобы закончить войну в этом году. Прекращение войны является общей целью Украины и ее партнеров, а не России.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на заседании в формате "Рамштайн".

"Я делаю все возможное, чтобы в этом году эта война завершилась достойно для Украины и всей Европы. И я знаю, что могу рассчитывать на вашу поддержку. Мы все должны помнить, что прекращение войны является нашей общей целью - нашей, а не российской, этого хотят украинцы, европейцы, американцы и многие наши глобальные партнеры", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что такие страны, как Япония, Саудовская Аравия и Аргентина, также желают мира Украине. Однако российский диктатор Владимир Путин не только держится своих инвестиций в агрессию, но и удваивает их. В частности, за счет Северной Кореи.

По мнению Зеленского, Северная Корея изучает современную войну на примере России.

"Они не ценят свой народ, они его теряют - 4 тысячи на сегодня. Но Пхеньян получает дешевый опыт для реэкспорта войны, возможно, там, в Индо-Тихоокеанском регионе", - сказал президент.

По его мнению, такое сотрудничество России и КНДР демонстрирует слабость Путина.

"Ни один правитель в Москве никогда не опустился бы попрошайничать в Пхеньяне, если не столкнется с критическими проблемами. Поэтому мы должны продолжать давление на Россию. Это то, что гарантирует, что наши солдаты получат необходимое оружие. Вот для чего санкции. И я прошу всех наших партнеров - особенно США и ЕС - усилить жар в энергетическом секторе России", - сказал Зеленский.

Он считает, что санкции нужно ввести против всех элементов российской энергетики, а российский танкерный флот должен быть остановлен. Ведь военный бюджет России на 2025 год на 25% превышает прошлогодний.

"Если мы хотим остановить убийства, мы должны перекрыть денежный поток Путина. Путин начнет думать о мире только тогда, когда его ближайшее окружение скажет ему, что у него закончились деньги", - подчеркнул Зеленский.

Встреча в формате "Рамштайн"

Напомним, сегодня, 9 января, состоялась встреча в формате "Рамштайн, на которой в последний раз присутствовал министр обороны США Ллойд Остин.

На этом заседании Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Его сумма составляет 500 миллионов долларов.