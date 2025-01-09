Последний от администрации Байдена. США объявили о новом пакете помощи для Украины

Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Его сумма составляет 500 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны США Ллойда Остина.

С соответствующим заявлением он выступил в Германии куда прибыл, чтобы в последний раз возглавить контактную группу по вопросам обороны Украины ("Рамштайн") перед тем, как покинуть свою должность.

Как писали ранее СМИ, это последний пакет военной помощи Киеву во времена администрации президента США Джо Байдена.

По словам Остина, помощь включает в себя дополнительные ракеты для украинской ПВО, больше снарядов и больше ракет класса "воздух-земля" и другого оборудования для поддержки украинских F-16.

"Здесь, на "Рамштайне", я полон решимости сделать все возможное, чтобы помочь Украине жить в условиях свободы и безопасности - и создать более справедливый и более достойный мир. И наша совместная работа должна продолжаться", - сказал глава Пентагона.

Он акцентировал, что основная истина состоит в том, что борьба Украины важна для всех союзников.

"Как я сказал здесь, на "Рамштайне", на нашей первой встрече в апреле 2022 года, война Путина является вызовом свободным людям во всем мире. И мы все заинтересованы в том, чтобы автократы не могли ставить свои имперские амбиции выше основных прав свободных и суверенных народов. Украина ведет справедливую войну самообороны. И это одно из самых больших дел нашего времени", - отметил Остин.

Он заявил, что возглавлять эту Контактную группу было одной из самых больших почестей в его жизни и добавил, что "с нетерпением ожидает еще одну очень продуктивную встречу".

Помощь Украине от США

Напомним, что в течение последних недель у Байдена ускорились по предоставлению военной помощи Украине перед тем как Дональд Трамп снова возглавит Белый дом.

Так, в конце декабря Вашингтон объявил о выделении Киеву 2,5 миллиарда долларов. Этот пакет американской военной помощи стал крупнейшим с января 2023 года.

Впрочем, в Пентагоне предупредили, что администрация Байдена не успеет до вступления в должность нового главы государства Трампа реализовать всю сумму в рамках одобренного весной 2024 года Конгрессом финансирования помощи для Украины и останется "несколько" миллиардов долларов.

Поэтому после инаугурации Трампа распоряжаться всей остаточной суммой будет уже его администрация.

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