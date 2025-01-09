Байден введет новые санкции против Москвы до прихода Трампа, - Reuters

Президент Джо Байден на этой неделе объявит о новых санкциях, направленных против экономики России. Они будут введены в рамках мер по укреплению военных возможностей Киева до вступления Дональда Трампа в должность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам американского чиновника, пока нет подробностей о санкциях, которые Байден введет в последние дни своего правления, но помощники Байдена информируют помощников Трампа о предпринимаемых ими шагах.

Эти шаги предпринимаются на фоне того, что администрация Байдена также готовит новую военную помощь Украине в размере 500 млн долларов, которая должна включать ракеты ПВО, боеприпасы класса "воздух-земля" и вспомогательное оборудование для истребителей F-16, сообщил американский чиновник

Возвращение избранного президента Дональда Трампа в Белый дом 20 января породило разговоры о дипломатическом урегулировании, которое положит конец вторжению Москвы, но также вызвало в Киеве опасения, что быстрый мир может обойтись дорого.

Советники Трампа выдвинули предложения по прекращению войны, которые фактически привели бы к передаче значительной части страны России в обозримом будущем.

Помощники Байдена говорят, что хотят поставить Украину в наиболее выгодное положение на поле боя, чтобы получить рычаги влияния для возможных переговоров с Россией в этом году.

Помощь Вашингтона

Американский чиновник сказал, что большая часть оружия и боеприпасов, обещанных Украине, была доставлена, а остальное в пути. Критические запасы боеприпасов Украины сейчас в хорошем состоянии, добавил чиновник.

Правительство президента Украины Владимира Зеленского регулярно настаивало на большей поддержке вооружениями, чем Байден изначально был готов предложить, но в конечном итоге сделал, что привело к напряженным частным встречам по таким темам, как танки Abrams, истребители F-16 и ракетные системы ATACMS большей дальности.

Американский чиновник заявил, что ни один из этих шагов не принес Украине серьезных результатов на поле боя.

По словам американского чиновника, Украине могут понадобиться обязательства по безопасности, включая потенциальное членство в НАТО, чтобы отразить будущее российское нападение после мирных переговоров.

Тем временем американские военные чиновники изучают северокорейские операции в войне, чтобы оценить, как они могут справиться с любым конфликтом в Азии. Предполагается, что тысячи северокорейских солдат поддерживают россиян в войне с Украиной.

По словам чиновника, Соединенные Штаты, вероятно, также введут санкции против большего числа китайских компаний за их попытки поддержать Россию.