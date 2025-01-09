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Ожидания Трампа о завершении войны РФ против Украины сдвинулись в сторону Пасхи, - Лэмми

Четверг 09 января 2025 16:33
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Ожидания Трампа о завершении войны РФ против Украины сдвинулись в сторону Пасхи, - Лэмми Фото: Дэвид Лэмми, глава МИД Британии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Избранный президент США Дональд Трамп постепенно отказывается от своих заявлений о том, что он сможет завершить войну России против Украины за день. Его ожидания сдвинулись в сторону Пасхи.

Об этом заявил министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Лэмми позитивно оценивает признаки того, что Трамп отходит от своих радикальных заявлений о возможности достижения мирного соглашения между Украиной и Россией за день. Такая риторика была присуща республиканцу во время предвыборной кампании, но сейчас ситуация поменялась.

"Дональд Трамп еще не пришел к власти. Я думаю, что, судя по тому, что я видел в последние несколько дней, есть признаки небольшого отката от этого ощущения, что каким-то образом сделка будет достигнута 21 января, я думаю, что теперь это маловероятно. И мы слышим, что на самом деле сроки несколько сдвинулись... в сторону Пасхи", - добавил глава МИД.

Стоит заметить, что Пасху в этом году римо-католики, греко-католики и православные будут праздновать в один день - 20 апреля.

Заявления Трампа

Напомним, в сентябре Дональд Трамп обещал, что если он победит на выборах в США, то он в первый же день позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому и российскому диктатору Владимиру Путину и "сделка будет заключена в течение 24 часов".

При этом вчера, 8 января, будущий спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что он хочет за 100 дней найти решение для завершения войны России против Украины.

Он допустил, что Трамп, Зеленский и Путин придут к приемлемому решению "в ближайшей перспективе".

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