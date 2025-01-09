Ожидания Трампа о завершении войны РФ против Украины сдвинулись в сторону Пасхи, - Лэмми

Избранный президент США Дональд Трамп постепенно отказывается от своих заявлений о том, что он сможет завершить войну России против Украины за день. Его ожидания сдвинулись в сторону Пасхи.

Лэмми позитивно оценивает признаки того, что Трамп отходит от своих радикальных заявлений о возможности достижения мирного соглашения между Украиной и Россией за день. Такая риторика была присуща республиканцу во время предвыборной кампании, но сейчас ситуация поменялась.

"Дональд Трамп еще не пришел к власти. Я думаю, что, судя по тому, что я видел в последние несколько дней, есть признаки небольшого отката от этого ощущения, что каким-то образом сделка будет достигнута 21 января, я думаю, что теперь это маловероятно. И мы слышим, что на самом деле сроки несколько сдвинулись... в сторону Пасхи", - добавил глава МИД.

Стоит заметить, что Пасху в этом году римо-католики, греко-католики и православные будут праздновать в один день - 20 апреля.