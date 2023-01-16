Последний звонок. Данилов отреагировал на назначение Герасимова командующим оккупантами

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова в эфире телемарафона.

По его словам, Россия уже использовала в войне против Украины бойцов частной военной компании “Вагнер” и “кадыровцев”, а сейчас их заменит российская армия.

"Это дает нам основание говорить, что назначение Герасимова является так называемым последним звонком. У них после этого уже не будет на кого менять, на кого списывать те поражения, которые обязательно состоятся на наших территориях", - подчеркнул Данилов.