ua ru
Пн, 16 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Последний звонок. Данилов отреагировал на назначение Герасимова командующим оккупантами

Новина українською →
Киев, Понедельник 16 января 2023 19:35
Последний звонок. Данилов отреагировал на назначение Герасимова командующим оккупантами Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Назначение начальника российского Генштаба Валерия Герасимова командующим оккупационными войсками в Украине является последним звонком для россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова в эфире телемарафона.

По его словам, Россия уже использовала в войне против Украины бойцов частной военной компании “Вагнер” и “кадыровцев”, а сейчас их заменит российская армия.

"Это дает нам основание говорить, что назначение Герасимова является так называемым последним звонком. У них после этого уже не будет на кого менять, на кого списывать те поражения, которые обязательно состоятся на наших территориях", - подчеркнул Данилов.

Напомним, 11 января стало известно, что Минобороны России назначило нового командующего оккупационными войсками в Украине. Им стал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Позже в Институте изучения войны подчеркивали, что такое назначение является частично политическим решением. Таким образом, диктатор Владимир Путин хочет ослабить власть силовиков, фаворитом которых был Сергей Суровикин.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБО Генштаб РФ Валерий Герасимов Алексей Данилов Война России против Украины
NEWS
Карта войны в Украине на 16 января: британская разведка обновила данные
Карта войны в Украине на 16 января: британская разведка обновила данные
DAILY
Закарпатье 24/7. Как живет единственный регион Украины, где нет комендантского часа
Мария Бунякинаспециально для РБК-Украина Закарпатье 24/7. Как живет единственный регион Украины, где нет комендантского часа