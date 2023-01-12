В пику Пригожина и силовикам: ISW объяснили причины назначения Герасимова
Назначение Валерия Герасимова командующим оккупационными войсками, вероятно, является частично политическим решением. Таким образом, президент РФ Владимир Путин хочет ослабить власть силовиков, фаворитом которых был Сергей Суровкин.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики утверждают, что Минобороны России и силовики, наиболее представленные владельцем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным, имели противоположные взгляды на методы ведения войны в Украине.
"Пригожин с конца 2022 года все чаще критикует ведение войны Минобороной России. Игорь Гиркин, бывший командующий российскими боевиками на Донбассе и известный блоггер, дал понять, что поддержит отстранение президента России Владимира Путина с должности, в своей прямой критике Путина 10 января", - пишет в ISW.
Аналитики добавляют, что Суровкин был любимцем публики Пригожина и соперником министра обороны России Сергея Шойгу.
"Повышение Герасимова, вероятно, частично является политическим шагом, направленным на ослабление влияния выступающих против МО силовиков и сигнал для Пригожина и других людей уменьшить свою критику МО", - пишут аналитики.
При этом в ISW считают, что такой шаг может побудить фракцию силовиков еще больше разделить российское информационное пространство.
Ключевые выводы
- Министерство обороны России (МО) объявило 11 января, что начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов занимает должность командующего ОУВ в рамках масштабной перестановки в структуре российского командования для войны в Украине.
- Назначение Герасимова, вероятно, обусловлено намерениями на решительные военные действия России в 2023 году.
- Подъем Герасимова и Минобороны России над Суровикиным, фаворитом Пригожина и группировки силовиков, также, по всей вероятности, был частично политическим решением восстановить первенство Минобороны России в российской борьбе за власть.
- Герасимов, скорее всего, будет руководить дезорганизованной командной структурой, которая будет страдать от постоянных, постоянных и самоподкрепляемых неудач, которые он в значительной степени привел в своей первоначальной роли к вторжению в Украину.
- Неспособность российской оборонно-промышленной базы решить проблему нехватки боеприпасов, вероятно, помешает российским войскам вести наступательные операции на востоке Украины в 2023 году.
- Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что возобновление российской наступательной операции из Беларуси остается маловероятным.
- Российские войска еще не полностью захватили Соледар, несмотря на недавние успехи россиян, и возможный захват Соледара, это вряд ли позволит русским войскам захватить Бахмут.
- Сообщается, что президент России Владимир Путин тайно и предупредительно помиловал российских осужденных, сражавшихся на стороне группы "Вагнера" в Украине, что потенциально позволило "Вагнеру" безнаказанно действовать в театре боевых действий.
- Российские силы продолжали ограниченные контратаки в районе Сватового, а украинские войска продолжали контрнаступательные операции в районе Кременной и наносили удары по тылам в Луганской области.
- Заявления России об операциях группы "Вагнера" и обычных российских вооруженных сил в Соледаре, вероятно, отражают конкурирующие заявления об ответственности за последние заметные тактические успехи России в Украине.
- Российские войска нанесли наземные удары по линии фронта в Донецкой области.
- Украинские официальные лица сообщили, что российские силы выводят ключевые объекты и реструктуризируют логистические сети на юге Украины из-за украинских ударов.
- Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о плане модернизации оборонно-промышленной базы России.
Напомним, что Минобороны России назначило нового командующего оккупационными войсками в Украине. Им стал начальник Генштаба ВС РФ Герасимов Валерий Васильевич.
Напомним, что в октябре Суровикина был назначен новым командующим оккупантами в Украине.
Уже через месяц Суровикин решил вывести русские войска из Херсона.
США пытались воспрепятствовать попытке украинских военных ликвидировать начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, когда он приехал в зону боевых действий.
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