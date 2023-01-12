В пику Пригожина и силовикам: ISW объяснили причины назначения Герасимова

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики утверждают, что Минобороны России и силовики, наиболее представленные владельцем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным, имели противоположные взгляды на методы ведения войны в Украине.

"Пригожин с конца 2022 года все чаще критикует ведение войны Минобороной России. Игорь Гиркин, бывший командующий российскими боевиками на Донбассе и известный блоггер, дал понять, что поддержит отстранение президента России Владимира Путина с должности, в своей прямой критике Путина 10 января", - пишет в ISW.

Аналитики добавляют, что Суровкин был любимцем публики Пригожина и соперником министра обороны России Сергея Шойгу.

"Повышение Герасимова, вероятно, частично является политическим шагом, направленным на ослабление влияния выступающих против МО силовиков и сигнал для Пригожина и других людей уменьшить свою критику МО", - пишут аналитики.

При этом в ISW считают, что такой шаг может побудить фракцию силовиков еще больше разделить российское информационное пространство.

Ключевые выводы