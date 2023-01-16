ua ru
Пн, 16 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Останній дзвоник. Данілов відреагував на призначення Герасимова командуючим окупантами

Новость на русском →
Київ, Понеділок 16 січня 2023 19:35
Останній дзвоник. Данілов відреагував на призначення Герасимова командуючим окупантами Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Призначення начальника російського Генштабу Валерія Герасимова командувачем окупаційних військ в Україні є останнім дзвоником для росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

За його словами, Росія вже використала у війні проти України бійців приватної військової компанії "Вагнер" та "кадировців", а зараз їх замінить російська армія.

"Це дає нам підставу говорити, що призначення Герасимова є так званим останнім дзвоником. У них після цього вже не буде на кого міняти, на кого списувати поразки, які обов'язково відбудуться на наших територіях", - підкреслив Данілов.

Нагадаємо, 11 січня стало відомо, що Міноборони Росії призначило нового командувача окупаційних військ в Україні. Ним став начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов.

Пізніше в Інституті вивчення війни наголошували на тому, що таке призначення є частково політичним рішенням. Таким чином, диктатор Володимир Путін хоче послабити владу силовиків, лідером яких був Сергій Суровікін.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
РНБО Генштаб РФ Валерий Герасимов Олексій Данілов Війна Росії проти України
NEWS
Карта війни в Україні на 16 січня: британська розвідка оновила дані
Карта війни в Україні на 16 січня: британська розвідка оновила дані
DAILY
Закарпаття 24/7. Як живе єдиний регіон України, де немає комендантської години
Марія Бунякінаспеціально для РБК-Україна Закарпаття 24/7. Як живе єдиний регіон України, де немає комендантської години