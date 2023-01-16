Останній дзвоник. Данілов відреагував на призначення Герасимова командуючим окупантами
Призначення начальника російського Генштабу Валерія Герасимова командувачем окупаційних військ в Україні є останнім дзвоником для росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Олексія Данілова в ефірі телемарафону.
За його словами, Росія вже використала у війні проти України бійців приватної військової компанії "Вагнер" та "кадировців", а зараз їх замінить російська армія.
"Це дає нам підставу говорити, що призначення Герасимова є так званим останнім дзвоником. У них після цього вже не буде на кого міняти, на кого списувати поразки, які обов'язково відбудуться на наших територіях", - підкреслив Данілов.
Нагадаємо, 11 січня стало відомо, що Міноборони Росії призначило нового командувача окупаційних військ в Україні. Ним став начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов.
Пізніше в Інституті вивчення війни наголошували на тому, що таке призначення є частково політичним рішенням. Таким чином, диктатор Володимир Путін хоче послабити владу силовиків, лідером яких був Сергій Суровікін.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.