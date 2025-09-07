RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

"Последнее предупреждение": Трамп обратился с угрозами к ХАМАС

Фото: американский президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Президент США Дональд Трамп предупредил Хамас о последствиях отказа принять его условия по освобождению заложников и завершению войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента в Truth Social.

Президент США Дональд Трамп заявил, что все стороны стремятся к возвращению заложников домой и завершению войны.

Он сообщил, что Израиль уже принял его условия и подчеркнул, что уже пришло время ХАМАСу сделать то же самое.

Трамп предупредил организацию о возможных последствиях в случае отказа и подчеркнул, что это последнее предупреждение.

"Я предупредил ХАМАС о последствиях отказа. Это мое последнее предупреждение, другого не будет! Спасибо за внимание к этому вопросу", - подчеркнул глава США.

Операция по захвату Газы

Напомним, что 21 августа в Генштабе армии Израиля заявили о расширении операции для полного захвата Сектора Газа и намерениях полностью разгромить ХАМАС.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил план военной операции для захвата Газы. Через несколько дней израильская армия усилила боевые действия в Секторе Газа и зашла на окраины города.

Уже 23 августа, впервые с начала войны Израиля с ХАМАС, ООН объявила о голоде в Секторе Газа. Это вызвало новые международные призывы прекратить боевые действия и ускорить доставку гуманитарной помощи.

Израиль отверг эти выводы, а канцелярия Нетаньяху назвала отчет "откровенной ложью".

Трамп в основном не комментировал данные ООН. Однако посол США в Израиле Майк Хакаби в соцсети X написал, что помощь, поступающая в Газу, была украдена ХАМАС.

Заметим, что уже 25 августа президент США Дональд Трамп призвал Израиль в сжатые сроки завершить войну с ХАМАС.

