ООН впервые официально признала голод в Газе: страдают более полумиллиона человек
Организация Объединенных Наций официально признала голод в Секторе Газа. По данным ООН, более полумиллиона человек в Газе оказались в условиях полномасштабного голода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООН в Facebook и отчет Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (IPC).
Определено, что более полумиллиона человек в Газе страдают от голода - это почти четверть палестинцев, которые там живут.
"Голод в Газе - это голод в мире. Голод, который будет преследовать и должен преследовать всех нас", - сообщил глава Управления ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер.
Организация подчеркивает необходимость немедленного прекращения огня, освобождения всех заложников и полного, беспрепятственного гуманитарного доступа.
По выводам экспертов IPC, до конца сентября количество пострадавших от голода возрастет до 641 тысячи человек.
Голод ранее регистрировали только четыре раза - в Сомали в 2011 году, Южном Судане в 2017 и 2020 годах и в Судане в 2024 году.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал голод в Газе "рукотворной катастрофой, моральным приговором и провалом человечества как такового". Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Турк предупредил, что смерть от голода может быть квалифицирована как военное преступление.
Что говорит Израиль о голоде в Газе?
Власти Израиля отвергают обвинения в военных преступлениях в Газе. В частности премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху назвал отчет экспертов о голоде в Газе "откровенной ложью" и добавил, что "Израиль не имеет политики голода".
"Израиль имеет политику предотвращения голода. С начала войны Израиль позволил 2 миллионам тонн помощи попасть в Сектор Газа, более одной тонны помощи на человека", - заявил премьер.
Напомним, Нетаньяху одобрил планы Армии обороны Израиля по захвату города Газа и перезапуск переговоров с группировкой ХАМАС.
Также сообщалось, что большинство рядовых израильтян выступают за немедленное прекращение войны, из-за чего неоднократно были акции протеста.