"Останнє попередження": Трамп звернувся з погрозами до ХАМАС

Президент США Дональд Трамп заявив, що всі сторони прагнуть повернення заручників додому та завершення війни.

Він повідомив, що Ізраїль уже прийняв його умови й наголосив, що вже настав час ХАМАСу зробити те саме.

Трамп попередив організацію про можливі наслідки у разі відмови і підкреслив, що це останнє попередження.

"Я попередив ХАМАС про наслідки відмови. Це моє останнє попередження, іншого не буде! Дякую за увагу до цього питання", - підкреслив глава США.

