"Последнее предупреждение": Трамп обратился с угрозами к ХАМАС
Президент США Дональд Трамп предупредил Хамас о последствиях отказа принять его условия по освобождению заложников и завершению войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента в Truth Social.
Президент США Дональд Трамп заявил, что все стороны стремятся к возвращению заложников домой и завершению войны.
Он сообщил, что Израиль уже принял его условия и подчеркнул, что уже пришло время ХАМАСу сделать то же самое.
Трамп предупредил организацию о возможных последствиях в случае отказа и подчеркнул, что это последнее предупреждение.
"Я предупредил ХАМАС о последствиях отказа. Это мое последнее предупреждение, другого не будет! Спасибо за внимание к этому вопросу", - подчеркнул глава США.
Операция по захвату Газы
Напомним, что 21 августа в Генштабе армии Израиля заявили о расширении операции для полного захвата Сектора Газа и намерениях полностью разгромить ХАМАС.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил план военной операции для захвата Газы. Через несколько дней израильская армия усилила боевые действия в Секторе Газа и зашла на окраины города.
Уже 23 августа, впервые с начала войны Израиля с ХАМАС, ООН объявила о голоде в Секторе Газа. Это вызвало новые международные призывы прекратить боевые действия и ускорить доставку гуманитарной помощи.
Израиль отверг эти выводы, а канцелярия Нетаньяху назвала отчет "откровенной ложью".
Трамп в основном не комментировал данные ООН. Однако посол США в Израиле Майк Хакаби в соцсети X написал, что помощь, поступающая в Газу, была украдена ХАМАС.
Заметим, что уже 25 августа президент США Дональд Трамп призвал Израиль в сжатые сроки завершить войну с ХАМАС.