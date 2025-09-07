"Последнее предупреждение": Трамп обратился с угрозами к ХАМАС

Президент США Дональд Трамп заявил, что все стороны стремятся к возвращению заложников домой и завершению войны.

Он сообщил, что Израиль уже принял его условия и подчеркнул, что уже пришло время ХАМАСу сделать то же самое.

Трамп предупредил организацию о возможных последствиях в случае отказа и подчеркнул, что это последнее предупреждение.

"Я предупредил ХАМАС о последствиях отказа. Это мое последнее предупреждение, другого не будет! Спасибо за внимание к этому вопросу", - подчеркнул глава США.