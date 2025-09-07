ua en ru
Вс, 07 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Последнее предупреждение": Трамп обратился с угрозами к ХАМАС

США, Воскресенье 07 сентября 2025 22:36
UA EN RU
"Последнее предупреждение": Трамп обратился с угрозами к ХАМАС Фото: американский президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Президент США Дональд Трамп предупредил Хамас о последствиях отказа принять его условия по освобождению заложников и завершению войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента в Truth Social.

Президент США Дональд Трамп заявил, что все стороны стремятся к возвращению заложников домой и завершению войны.

Он сообщил, что Израиль уже принял его условия и подчеркнул, что уже пришло время ХАМАСу сделать то же самое.

Трамп предупредил организацию о возможных последствиях в случае отказа и подчеркнул, что это последнее предупреждение.

"Я предупредил ХАМАС о последствиях отказа. Это мое последнее предупреждение, другого не будет! Спасибо за внимание к этому вопросу", - подчеркнул глава США.

Операция по захвату Газы

Напомним, что 21 августа в Генштабе армии Израиля заявили о расширении операции для полного захвата Сектора Газа и намерениях полностью разгромить ХАМАС.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил план военной операции для захвата Газы. Через несколько дней израильская армия усилила боевые действия в Секторе Газа и зашла на окраины города.

Уже 23 августа, впервые с начала войны Израиля с ХАМАС, ООН объявила о голоде в Секторе Газа. Это вызвало новые международные призывы прекратить боевые действия и ускорить доставку гуманитарной помощи.

Израиль отверг эти выводы, а канцелярия Нетаньяху назвала отчет "откровенной ложью".

Трамп в основном не комментировал данные ООН. Однако посол США в Израиле Майк Хакаби в соцсети X написал, что помощь, поступающая в Газу, была украдена ХАМАС.

Заметим, что уже 25 августа президент США Дональд Трамп призвал Израиль в сжатые сроки завершить войну с ХАМАС.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
Новости
Россия меняет тактику? Что могут означать удары по Кабмину и мосту через Днепр
Россия меняет тактику? Что могут означать удары по Кабмину и мосту через Днепр
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России